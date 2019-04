BER OM AVKLARING: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre ber statsministeren om å svare på hva hun vil gjøre for barna som fortsatt har foreldre i Syria. Foto: Frode Hansen, VG

Jonas Gahr Støre: – Vi må stille opp for alle barna av IS-krigere

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at alle barn av IS-medlemmer, ikke bare de foreldreløse, må hentes hjem.

Oppdatert nå nettopp







Statsminister Erna Solberg (H) har tidligere sagt at det ikke er aktuelt å hente barn av IS-medlemmer hjem til Norge, slik situasjonen er nå. Men tirsdag morgen sa hun i et intervju med NRK at regjeringen vil forsøke å hente ut foreldreløse norske barn fra Syria.

Erna Solberg om barn av IS-kvinner: – Det finnes ingen enkle løsninger

Per dags dato er man kjent med elleve norske barn i Syria. Seks av dem er sammen med sine mødre, mens fem søsken, som nylig ble omtalt i Aftenposten, skal ha mistet både mor og far.

Solbergs utspill vekker reaksjoner blant opposisjonen, barnas besteforeldre og humanitære organisasjoner.

les også Jonas Gahr Støre til VG: – Norge bør hente hjem barna til norske IS-kvinner

Støre ber Solberg svare

– Uavhengig av om foreldrene er drept eller ikke, handler dette om barn som er helt uskyldige, og som lider på grunn av foreldrenes valg. Vi må stille opp for alle disse barna, ikke bare noen av dem, som Erna Solberg nå sier at hun vil, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Han ber statsministeren svare på hva hun vil gjøre for de norske barna i Syria som fortsatt har foreldre.

– Dersom det er satt i gang et arbeid for å hjelpe de foreldreløse, er det rart om regjeringen ikke også har vurdert situasjonen til de som fortsatt har foreldre i live. Den vurderingen bør hun være åpen om, mener Støre.

KREVER MER: Venstres Abid Raja applauderer Solberg for å ville hente hjem barn fra Syria, men krever også at flere skal få komme hjem. Foto: Trond Solberg, VG

Venstres parlamentariske nestleder Abid Q. Raja sier han er glad for at Solberg vil hente de foreldreløse barna hjem, men krever også mer.

– Vi er ikke i mål før alle 40 barna er hentet hjem. Jeg vil oppfordre Erna Solberg til å også finne løsninger for øvrige barn, sier Raja til VG.

Han sikter til at det ifølge PST skal befinne seg rundt 40 norske barn av IS-sympatisører i Syria. Det er imidlertid usikkert hvor mange av dem som lever.

Solberg får støtte av påtroppende KrF-leder Kjell-Ingolf Ropstad og fungerende leder Olaug Bollestad, som mener alle barn på sikt bør hjelpes, men de foreldreløse først.

– Vi har jobbet i regjeringen over tid for å finne løsninger for ungene. De det kan være enklest å få ut, er de foreldreløse. Alle har samme retten, men i noen situasjoner må vi se på hvem vi kan hjelpe først, sier Bollestad ifølge NTB.

Frps Per Willy-Amundsen er derimot skuffet over at statsministeren åpner for å hente barn i IS-områdene hjem til Norge.

– Min frykt er at man åpner en dør som det blir veldig vanskelig å lukke. Barna kan brukes som anker for familiegjenforening. I verste fall kan dette være billetten for IS-krigere til Norge, sier Amundsen til NTB.

Besteforeldre reagerer

VG har tidligere fortalt om en 28 år gammel norsk kvinne som sitter i en interneringsleir i Nord-Syria med sine to barn på to og fire år, hvorav fireåringen er alvorlig lungesyk.

Guttens besteforeldre trygler regjeringen om hjelp til å få dem hjem, og har bedt UD om konsulær bistand.

BISTÅR BESTEFORELDRENE: Advokat Bjørn Nærum bistår besteforeldrene (i bakgrunnen) til to norske barn av IS-medlemmer som sitter internert i Syria. Barnas mor er i live, mens faren er død. Foto: Nilas Johnsen, VG

Besteforeldrenes advokat Bjørn Nærum mener at Solbergs utspill høres ut som forskjellsbehandling av barn i nød.

– Jeg skjønner ikke hvorfor man skal lage to kategorier av barn. Mener statsministeren at barn med foreldre ikke lider i disse leirene? Jeg mener alle norske barn skal hjem, sier Nærum til VG.

les også Skandinavisk IS-kone til VG i Syria: «Jeg var naiv»

SV: Holder ikke

Et flertall av partiene på Stortinget har ytret at de ønsker å gi barna konsulær bistand og få dem hjem til Norge.

– Å bare hente foreldreløse barn holder ikke, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

Hun sier hun vil ta opp dette i Stortinget.

STORTINGSREPRESENTANT: SVs Karin Andersen mener den norske regjeringen må hente hjem alle norske barn fra Syria. Foto: Frode Hansen, VG

– En rettsstat kan ikke fortsette å holde på slik regjeringen gjør nå. Det må være klinkende klart at den norske stat har ansvar for alle norske barn, uansett hvor vanskelig det er praktisk eller politisk, sier hun til VG.

Andersen krever at alle norske barn hentes hjem fra Syria, og at norske IS-krigere og deres koner blir hentet hjem for eventuell straffeforfølgelse i Norge.

UNICEF: Vil hente hjem mødre og barn

– Vi mener det er et godt signal at regjeringen snur og ønsker å hente hjem foreldreløse barn av IS-krigere. Vi mener likevel at barna som fortsatt har foreldre, har like store rett til å få komme til Norge, sier Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF.

Hun viser til at barna i interneringsleirene i praksis gjøres statsløse, noe som er et brudd på FNs barnekonvensjon.

– Vi, sammen med flere norske bistandsorganisasjoner, mener at både barn og mødrene deres burde hentes hjem – for det er til barnets beste, sier Viken.

UNICEF-SJEF: Camilla Viken er generalsekretær i UNICEF. Her under et feltbesøk til Deir Hafer i Syria i 2017. Foto: Unicef

Publisert: 23.04.19 kl. 14:27 Oppdatert: 23.04.19 kl. 14:53