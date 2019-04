arrow-left

arrow-right expand-left FLAMMEHAV: Notre-Dame i brann mandag.

Medier: Kortslutning førte trolig til brannen i Notre-Dame

Etterforskere tror at en kortslutning i det elektriske anlegget førte til brannen i Notre-Dame på mandag, melder Sky News.



Oppdatert nå nettopp







Også nyhetsbyrået AP omtaler opplysningene, som foreløpig ikke er bekreftet fra offisielle kilder.

Den ikke navngitte politikilden, som AP skal ha sine opplysninger fra, sier etterforskere ikke har fått grønt lys til å gjennomgå brannruinene av på grunn av sikkerhetsmessige årsaker.

Både ansatte i Notre-Dame, og arbeidere som utførte renoveringer på byggverket har blitt avhørt etter brannen. Totalt har rundt 40 personer forklart seg i saken, skriver nyhetsbyrået AP.

Hedret brannmannskapene

Det var mer enn 400 brannmannskaper som mandag jobbet i over ni timer med å redde den 850 år gamle gotiske bygningen fra å bli slukt av flammene. Til tross for hederlig innsats førte brannens herjinger til store ødeleggelser.

Se ødeleggelsene fra innsiden her.

Brannmannskapene inntok torsdag gårdsplassen i president Emmanuel Macrons presidentpalass Elysee Palace for å motta en offisiell takk for mandagens innsats ved katedralen.

arrow-left







arrow-right expand-left HYLLET: De mer enn 400 brannmannskapene som jobbet med Notre-Dame-brannen mandag, ble torsdag hedret av blant andre Frankrikes president Emmanuel Macron. Her taler presidenten til de fremmøtte i presidentpalasset.

Senere ble torsdag det også holdt en seremoni på rådhuset, der brannmannskapene ble hedret med en fiolinkonsert med stykker av komponisten Bach. Langs rådshusveggene hang to store bannere med tekst fra forfatteren Victor Hugos «Ringeren i Notre-Dame», skriver AP.

Etter brannen i Notre-Dame mandag, gikk Victor Hugos roman «Ringeren i Notre-Dame» til topps på bestselgerlistene i Frankrike . Salget av Disneys animasjonsfilm inspirert av boken har også skutt i været.

Les også: Disney bidrar til gjenoppbyggingen av Notre-Dame

Dramatisk slukningsarbeid

En av dem som ble hedret var Myriam Chudzinski, en av de første på stedet mandag. Hun fortalte at de klatret hundrevis av trappetrinn opp en smal vindeltrapp for å nå en av katedralens to tårn og starte slukningsarbeidet.

– INTENST: Myriam Chudzinski, en av de første på brannstedet mandag, forteller reportere om det intense slukningsarbeidet. Ifølge AP fortalte hun at hun hadde trent på lignende scenarioer på stedet tidligere. Foto: MARTIN BUREAU / AFP

– Vi visste at taket var i brann, men vi visste egentlig ikke hvor intenst det var. Det var fra toppen av trappene at du virkelig forsto at det var dramatisk. Det var veldig varmt og vi var nødt til å trekke oss tilbake. Brannen spredte seg kjapt, fortalte Chudzinski til reportere på stedet ifølge AP.

Mens hun jobbet fokusert med å redde tårnet hun var i, forteller hun at hun hørte et brak. Senere fikk hun vite at det var lyden av spiret som kollapset i flammehavet.

Se spiret kollapse her:

Sikrer katedralen for å unngå kollaps

Mens seremonien for brannmannskapet pågikk jobbet anleggsarbeidere med å sikre viktige seksjoner av den nå svært sårbare konstruksjonen i katedralen. Deriblant et område over byggverkets velkjente rosevindu, skriver AP.

Både rosevinduet, de ikoniske tårnene, kirkeorgelet og deler av katedralens dyrebare kunst ble spart for flammene.

Brannmannskaper har advart om at katedralen er så sårbar at det er en farlig jobb å sikre den. Katedralen har i hundrevis av år blitt støttet av et massivt tømmer-tak, som mandag ble spist opp av flammene. Vegger og gavler står nå igjen uten støtte, og det ble torsdag benyttet en kran for å fjerne enkelte statuer, slik at vekten for de utsatte delene ble lettet.

arrow-left









arrow-right expand-left REDDET: Det velkjente rosevinduet i Notre-Dame er ansett for å være reddet etter brannen. Torsdag satt anleggsarbeidere opp planker over vinduet for å støtte den sårbare konstruksjonen.

Brannekspert for Frankrikes kulturdepartement har ifølge AP fortalt at katedralen ville ha brent til grunnen i det ha beskriver som en «kjedereaksjons-kollaps» om ikke det hadde vært for mannskapenes innsats for å hindre brannen fra å spre seg gjennom hele bygningen.

Se de enorme skadene på innsiden av katedralen:

Publisert: 18.04.19 kl. 18:49 Oppdatert: 18.04.19 kl. 19:11