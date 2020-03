CORONA-BILDE: President Donald Trump holder opp et bilde av coronaviruset, i forbindelse med en pressekonferanse i Atlanta. Foto: Hyosub Shin / Atlanta Journal-Constitution

Trump-rådgiver hevder corona skyldes «Guds vrede» over homofili og miljøvern

Ralph Drollinger, en av president Trumps trosrådgivere, får kritikk for å antyde at corona-pandemien skyldes «Guds vrede» mot Amerika.

Teorien beskrives i et omfattende blogginnlegg publisert på evangelistens egne nettsider.

Coronaviruset har i skrivende stund tatt 1554 menneskeliv i USA, viser VGs oversikt. Minst 100.040 personer er bekreftet smittet, ifølge Reuters, og de fleste smittetilfellene er i delstaten New York, hvor det er bekreftet 44.635 tilfeller.

WHO har advart mot at USA kan bli neste episenter for coronaviruset.

Leder maktens bibelmøte

Drollinger er ifølge Washington Post en av Trump-administrasjonens mest innflytelsesrike trosrådgivere. Han leder et ukentlig bibelmøte for en gruppe regjeringsmedlemmer, som også sponser møtene.

På gjestelisten står navn som Mike Pompeo (utenriksminister), Ben Carson (boligminister) og Alex Azar (helseminister). De to sistnevnte er medlemmer av USAs opprettede beredskapsgruppe for covid-19.

BA SAMMEN: Religiøse ledere ba sammen med president Donald Trump, etter han signerte en erklæring om nasjonal bønnedag i 2017. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Drollinger har spesialisert seg på bibelstudier for politiske ledere, gjennom sin egen ideelle organisasjon Capitol Ministries. I det omstridte blogginnlegget bruker han bibelvers til å forklare at viruset kan være et resultat av Guds misnøye med blant annet «å sette miljøvern foran (gudsdyrkelse)» og «tilbøyelighet til homofili».

Videre antyder han at måten å hindre fremtidige hendelser som dette, er at flere amerikanere stiller seg bak konservative kristne verdier.

Presidenten selv er ifølge en BBC-artikkel fra 2018 ikke en del av bibelgruppen, men får ofte utskrift av Drollingers åttesiders skriv, som også legges ut offentlig. I samme artikkel vises det til at Drollinger i et av sine innlegg skriver at homofili er «uekte i Guds øyne».

«Farlig»

Alphonso David, leder av Human Rights Campaign, som kjemper for LGBT-rettigheter i USA, har uttalt at Drollingers ferske blogginnlegg er farlig, nettopp på grunn av innflytelsen hans i Det hvite hus.

På spørsmål fra The Washington Post, svarer en talsperson for Capitol Ministries følgende:

«Drollinger tror ikke coronaviruset er Guds dom over homofile, miljøvernere eller noen annen gruppe, og har aldri sagt at det er det.»

Trump: «100.000 respiratorer»

USA jobber for tiden på spreng med å håndtere den økende coronakrisen og Representantenes hus har nettopp signert en massiv krisepakke.

Trump sier i en pressekonferanse fredag at USA vil få 100.000 respiratorer produsert i løpet av de neste hundre dagene, og at Italia og andre land kan få bistand, hvis ikke USA behøver alle disse.

Førstkommende mandag eller tirsdag vil presidenten sette seg ned med helsemyndighetene og snakke om gjenåpning av deler av landet.

Trump har tidligere uttalt at han håper på normaltilstander i USA innen påske, og «fulle kirker over hele landet», men det er ifølge The Washington Post ikke klart hvordan han har kommet til denne fristen.

Publisert: 28.03.20 kl. 07:43

