STORE ØDELEGGELSER: Bildet er tatt etter at tyfonen traff Legazpi i provinsen Albay mandag.

Tyfonen «Kammuri» herjer på Filippinene

Strømbrudd, store mengder vann og flere hundre tusen evakuerte. Tyfonen «Kammuri» fortsetter sin ferd gjennom Filippinene.

Nå nettopp

Rundt 225.000 mennesker er evakuert som følge av det som omtales som en sjelden desember-tyfon.

«Kammuri», eller «Tisoy» som er det lokale navnet, traff sørlige deler av Filippinenes største øy Luzon mandag kveld. Med seg hadde tyfonen vindkast på godt over 200 kilometer i timen.

I byen Gubat i Sorsogon-provinsen ble tak revet av bygninger, og landsbyene rundt ble oversvømmet da stormen raste vestover med kurs gjennom Quezon-provinsen og øyene sør for hovedstaden Manila, skriver NTB.

Foto: BASILIO H. SEPE / HANDOUT / GREENPEACE PHILIPPINES

– Vi prøver fortsatt å få oversikt over skadene, men det kan se ut som det er store skader, sier Luisto Mendoza, en tjenestemann i byen Gubat som først ble truffet av tyfonen, ifølge Abs-cbn.

– Blant annet steg vannivået til taket, fortsetter han.

Holder stengt i 12 timer

Kraftig regn ødela flyplassen i Legazpi City i Albay-provinsen da deler av taket kollapset og glassruter publikumsområdene ble smadret, skriver NTB.

Som følge av tyfonen holder landets hovedflyplass, Manila International Airport, stengt i 12 timer. Det påvirker nærmere 500 flyvninger.

– Vi anbefaler passasjerer om å holde seg hjemme, og avvente informasjon fra flyselskapene om nye flytider, sier flyplassdirektør Ed Monreal, ifølge Abs-cbn.

TOMT: Flyplassen i Manila holer stengt i 12 timer på grunn av tyfonen. Foto: TED ALJIBE / AFP

Siden mandag er minst 25.000 passasjerer rammet av kanselleringer og forsinkelser.

I tillegg har myndighetene stanset alt sitt kontorarbeid hovedstaden Manila tirsdag, i tillegg til at alle skoler holdes stengt.

Det nasjonale senteret for katastrofehåndtering NDRRMC, opplyser til det nasjonale nyhetsbyrået PNA at 6557 passasjerer på over 1500 ulike typer skip og båter er strandet i havner langs store deler av kysten.

Filippinene rammes ifølge NTB årlig av om lag 20 tyfoner.

Publisert: 03.12.19 kl. 06:45

Mer om