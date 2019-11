VAR FANGET: ABC News Albania skriver at folk rundt tok til tårene da denne gutten ble dratt opp av ruinene i Thumane i dag tidlig. Foto: ABC News Albania

Kraftig jordskjelv i Albania – minst åtte døde

Et jordskjelv med en styrke på 6,4 rystet Albania tidlig tirsdag morgen. Det er det kraftigste skjelvet i landet på 30 år.

Redningsmannskapene jobber fortsatt på spreng for å få hentet ut personer som ligger fanget eller omkommet under ruinene. En familie på ni er fanget under ruinene i havnebyen Durrës. Bygget de lå og sov i midt i Durrës kollapset under jordskjelvet.

– Vi antar at det er ni personer i ruinene fordi det er ni medlemmer i familien, sier Belinda Ballukum, minister for infrastruktur og energi, til Report TV i 08.30-tiden.

Også i Thumane er folk sperret inne, mens de pårørende desperat venter på livstegn på utsiden:

THUMANE: En kvinne gråter mens hennes slektninger er fanget inne i et bygg, melder fotografen fra Thumane. Foto: MALTON DIBRA / EPA

– Veldig dramatisk situasjon. Alle anstrengelser gjøres for å hente ut innbyggere under ruinene, sier statsminister Edi Rama ifølge albanske aviser.

Bekrefter: Åtte omkommet

Totalt er åtte personer er omkommet, bekrefter talskvinne Albana Qehajaj i Forsvarsdepartementet overfor AP.

Durrës: Fire døde. Tre av dem ble hentet ut av en kollapset bygning.

Thumane: To døde.

Kurbin: Én død.

Nordøst i Lezha: Én død i en veiulykke.

Episenteret er ifølge det seismologiske senteret som overvåker Europa og Middelhavet (EMSC) rundt 34 kilometer nordvest for hovedstaden Tirana:

– I Thumane, hvor situasjonen er mest dramatisk, havnet en eldre dame under ruinene. Fra fanget hennes dro slektninger og redningsmannskaper ut hennes lille nevø i live, skriver shqiptarja.com.

Shqiptarja siterer helseminister Ogerta Manastirliu på at rundt 600 personer er blitt behandlet for skader på sykehus i Tirana, Durrës, Kurbin, Lezha og Kruja.

– Dessverre har vi mistet liv. Det jobbes intenst for å redde liv i utsatte steder i Durrës og Thumane, skriver statsministeren på Twitter.

HENTET UT: Her blir en mann hentet ut – i live – fra ruinene i Thumane. Foto: FLORION GOGA / X06500

– Det knuste og herjet

Kjell Høibraaten bor i tiende etasje i en høyblokk i hovedstaden Tirana – og våknet midt på natten.

– Jeg har en seng som føyk veggimellom. Det raste fra veggene, knuste og herjet, sier Høibraaten til VG.

Alle barnehager og skoler i hovedstaden er stengt i dag.







STORE SKADER: Bildet er tatt i kystbyen Durres i Albania tirsdag morgen.

Norsk kjærestepar: – Helt kaos

Kjæresteparet Dea Zhuri (22) og Frikk Strand Wulff (21) befant seg på et hotellrom på Xheko Imperial sentralt i Tirana da jordskjelvet inntraff natt til tirsdag.

– Plutselig begynner det å riste kraftig. Kjæresten min reiser seg opp og skriker av full hals: «Hva skjer, hva er dette?», sier Zhuri.

22-åringen forteller at hele hotellet begynte å riste, og at løse gjenstander falt ned på gulvet på hotellrommet.

– Vi kaster på oss klærne og løper barbeint ut på gaten. Der står det mange andre turister som er helt satt ut. Vi hører ambulanser og sirener – det var helt kaos.











VERST HER: Thumane (bildet) og havnebyen Durrës ble hardere rammet enn hovedstaden Tirana.

Ved 08.30-tiden tirsdag morgen sier Zhuri til VG at de ikke har turt å gå inn igjen på hotellrommet, i frykt for at det skal komme et nytt skjelv.

– Nå skjønner jeg hvor alvorlig det har vært. Mange albanere har allerede pakket sakene sine og reist, sier 22-åringen.

– Våknet av at sengen gynget

Finskfødte Marina Wedenberg, som har bodd 36 år i Norge, befinner seg på den gamle olivengården sin på den greske øya Korfu – 190 kilometer i luftlinje fra den albanske hovedstaden.

Natt til tirsdag våknet hun brått opp.

VÅKNET BRÅTT: Marina Wedenberg på den greske øya Korfu våknet opp midt på natten av at sengen gynget, som en følge av skjelvet i Albania. Foto: Privat

– Jeg våknet av at sengen min gynget og at hunden pep. Hun må ha fått det med seg hun også, sier Wedenberg til VG fredag morgen.

Flere etterskjelv fulgte nattens kraftige skjelv, som ifølge Det amerikanske jordskjelvsenteret US Geological Survey (USGS) er det kraftigste på 30 år. Ifølge dem kunne man også merke skjelvet både i Italia og Hellas.

Et skjelv med en styrke på 5,6 førte til store ødeleggelser i landet 21. september i år.

