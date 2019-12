Valgdagsmåling: Klart flertall for Boris Johnson

LONDON/OSLO (VG) Boris Johnson og det konservative parti ligger an til å få rent flertall i Underhuset, ifølge BBCs valgdagsmåling. Det kan bety brexit innen utgangen av januar.

Partiet får 368 mandater på målingen. Det er godt over de 326 mandatene som kreves for flertall i Underhuset, skriver BBC.

Hovedrivalen Labour ligger an til å gjøre et svært dårlig valg og ser ut til å falle fra 262 seter til 191 seter. I så fall gjør Labour sitt dårligste valg siden krigen.

– Dette betyr nok at det blir brexit innen 31. januar, sier Storbritannia-ekspert og NTNU-professor Kristian Steinnes til VG.

Han påpeker at Boris Johnson har sikret seg at alle kandidater som står til valg har lovet å stemme for hans brexit-plan i Underhuset.

– Det ser ut som han får over 80 mandaters flertall, så det er et bunnsolid resultat for Boris Johnson, sier han.

Kan fort endre seg

Hvis målingen slår til betyr det slutten på den langvarige fastlåste situasjonen i det britiske Underhuset, der verken tidligere statsminister Theresa May eller sittende statsminister Boris Johnson har lyktes med å få flertall for sine respektive brexitavtaler.

Fram til torsdagens valg har toryene vært avhengige av det nordirske unionistpartiet DUP for å få flertall, og de har vært sterke motstandere av brexitavtalen som nå ligger på bordet.

Situasjonen kan imidlertid fort endre seg, og resultatet er langt fra hundre prosent klart.

Det britiske valgsystemet består av enmannskretser, der vinneren i hver krets tar alt og de andre ingenting.

Valgdagsmålingen er laget av målingsinstituttet Ipsos Mori for BBC, ITV News og Sky News. Vanligvis har den vært treffsikker, ifølge BBC.

Målingen er gjennomført ved 144 valglokaler, og 22.790 velgere er spurt.

– Neste steg blir spennende

Steinnes sier han er spent på hva som skjer videre etter at britene har meldt seg ut av EU.

– De har framforhandlet en skilsmisseavtale, men hva slags framtidig forhold det blir mellom Storbritannia og EU er ennå ikke avklart. Disse forhandlingene blir minst like vanskelige som brexit-forhandlingene, sier han.

– Johnson har gått hardt ut og kommet med sterke løfter. Vi kan fort stå foran en mulig no deal brexit allerede om et år, sier NTNU-professoren.

VG er på valgvaken til Labour-partiet øst i London, i Dalston, for å følge valgdagsmålingen. Rundt 80 folk er samlet i puben The Three Compasses.

– Jeg kjøper ikke denne valgdagsmålingen. Den stemmer ikke med det vi har opplevd ute på valgkamp. Folk vil ha forandring, sier en skuffet Labour-velger i Dalston.

Lokalpartiet er tydelig skuffet over målingen og sier de vil vente med å kommentere mer.

