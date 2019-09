DÅRLIG START: Boris Johnson har mistet flertallet i Underhuset, og blitt dolket i ryggen av partifeller. Foto: JESSICA TAYLOR/UK PARLIAMENT / HANDOUT / UK PARLIAMENT

Grønt lys for ny brexit-lov

Det britiske overhuset har godkjent lovforslaget som vil presse frem nok en utsettelse av brexit. Nå skal det sendes til dronningen for godkjenning.

Storbritannias ferske statsminister Boris Johnson har hatt en tøff uke på jobb. På tirsdag tapte han flertallet i underhuset, da en av hans egne parlamentsmedlemmer byttet parti, deretter ble han «dolket i ryggen» av en rekke medlemmer av Det konservative parti, i hans første avstemming som statsminister.

På onsdag ble et lovforslag, som tok sikte på å utsette brexit-fristen ytterligere, godkjent i underhuset, og dermed sendt videre til overhuset. Fredag ettermiddag ble lovforslaget godtatt der også. Nå skal altså lovforslaget sendes til dronningen, men dette anses kun som en formalitet, og det er ventet at loven blir godkjent på mandag, skriver NTB.

Lovforslaget som nå skal sendes til dronningen innebærer at Johnson må få på plass en avtale med EU, eller overbevise Underhuset om å gå med på brexit uten avtale, en såkalt no deal-brexit, skriver BBC. Dette må han ha gjort innen 19. oktober. Om han ikke overholder fristen, er han tvunget til å søke om nok en utsettelse av brexit-fristen, som per i dag er 31. oktober.

Ifølge BBC inneholder lovforslaget også formuleringen Johnson må bruke når han eventuelt ber om utsettelse.

Truer med nyvalg

Da Johnson ble valgt til ny leder for Det konservative parti, og dermed også ny statsminister, gikk han hardt ut, og hevdet at brexit ville finne sted 31. oktober, med eller uten en avtale.

Dersom motstanderne av en no deal-brexit vinner på onsdag, er det ventet at Johnson vil be om nytt parlamentsvalg allerede 14. oktober, ettersom parlamentet ikke er innstilt på å følge planen hans. Dette sier regjeringskilder til blant andre AFP og The Guardian, ifølge NTB.

Opposisjonsleder Jeremy Corbyn vil ifølge britiske medier ikke støtte et nyvalg med mindre det innebærer en ny utsettelse av brexit.

