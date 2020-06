TRUMP-KUTT I TYSKLAND: Jens Stoltenberg tok imot USAs president Donald Trump til NATOs toppmøte i desember, sammen med den britiske statsministeren Boris Johnson. Foto: Nina E. Rangøy

Stoltenberg i telefonsamtale med Trump – taus om USAs troppe-kutt i Tyskland

NATO-sjef Jens Stoltenberg sier at USAs tropper i Europa er viktig for Europas sikkerhet, etter meldinger om at president Donald Trump vil kalle hjem 9500 amerikanske soldater fra Tyskland.

Nå nettopp

Stoltenberg snakket med den amerikanske presidenten på telefon mandag ettermiddag. Han bekrefter at byrdefordeling mellom USA og Europa var tema.

– Det var en lenge planlagt samtale. Jeg kan bekrefte at vi også i denne samtalen snakket om betydningen av USAs militære nærvær i Europa. Det er viktig for Europa, men også for USA. sier Stoltenberg til VG etter samtalen.

les også Stoltenberg om NATO i 2030: Må bli en global allianse for å motstå mobbing og tvang

Snakket med Tyskland

– Kan du bekrefte at USA planlegger kutt i antallet soldater i Tyskland?

– Jeg vil være varsom med å gå inn i enkeltheter i samtalen. Det får amerikanerne eventuelt svare for selv. Det jeg kan si er at jeg også har snakket med den tyske forsvarsministeren og at vi har drøftet det amerikanske nærværet i Europa. Det store bildet er at de har økt gjennom de siste årene. Det gjelder også i Norge, sier Stoltenberg.

NATO 2030

Timingen for en ny verbal konflikt mellom NATO-landene Tyskland og USA var maksimalt uheldig:

Mandag var den store dagen i NATO da Stoltenberg lanserte de første ideene fra arbeidet med NATOs 2030-strategi.

Der hadde Stoltenberg et sterkt kritisk Kina-budskap som sikkert ble godt mottatt i Det hvite hus. Stoltenberg peker på Kina som den største utfordringen for NATO og Vesten fram mot 2030:

– Kinas fremvekst er det som vil definere verden de neste årene. Kina er i ferd med å bli verdens største økonomi og de bygger opp en betydelig militær makt. Samtidig er Kina et autoritært regime, og dermed en hovedkonkurrent både om idealer og tankesett, sier Stoltenberg til VG.

les også Stoltenberg langer ut mot Kina: – Bruker internett til å kontrollere folk

Trump støtter NATO

– Likte Trump dette budskapet fra deg?

– Trump støtter NATO, svarer Stoltenberg.

Trump har hatt flere offentlige feider med forbundskansler Angela Merkel for at Tyskland ikke bruker nok penger på forsvar.

Meldingen om å kutte antallet soldater i Tyskland til 25 000, kom bare noen dager etter at Merkel hadde takket nei til en invitasjon fra Trump om å komme til et G7-møte i Washington allerede nå i sommer.

– Snakker du med Trump om demonstrasjonene og den voldsomme uroen i USA akkurat nå?

– Vi snakket mer om det som er på NATOs agenda nå, om innsatsen mot terror, Afghanistan og Irak, sier Stoltenberg.

Publisert: 08.06.20 kl. 20:44

Fra andre aviser