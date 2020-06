NYTT GATESKILT: Dennis Miller (54) poserer foran Black Lives Matter Plaza i Washington D.C. Foto: Thomas Nilsson / VG

Washington D.C. med symbolsk hyllest til demonstrantene: – Det er en avvisning av Trump

WASHINGTON D.C. (VG) For å hedre demonstrantene i USAs hovedstad, har borgermester Muriel Bowser endret navnet på gatestrekningen ved Det hvite hus til Black Lives Matter Plaza.

– Dette budskapet kommer til riktig tid, og nærheten til Det hvite hus gjør det ekstra viktig, sier Dennis Miller (54) til VG.

Han har hoppet opp på et elektrisk skap med den høyre neven knyttet, mens kona, Maria (55), tar et bilde av ham ved det nylig oppsatte skiltet som viser at de befinner seg på Black Lives Matter Plaza.

– Jeg synes det er en fantastisk måte å få frem at svarte liv betyr noe på, sier Dennis.

De to kvartalene av 16th Street som stopper ved Lafayette Square like ved Det hvite hus, og der demonstrantene i Washington har samlet seg de siste ukene, fikk 5. juni sitt nye navn. Det kunngjorde byens demokratiske borgermester Muriel Bowser på Twitter.

Det var i dette området at demonstranter ble ryddet av veien før president Donald Trumps spasertur til kirken St. John’s mandag i forrige uke. Ifølge borgermesterens stabssjef John Falcicchio er navneendringen ikke bare en hyllest til demonstrantene. Den er også en beskjed til presidenten, skriver NBC.

– Det har vært diskusjoner denne uken om hvem som eier denne gaten. Borgermester Bowser ville gjøre det helt klart at dette er D.C. sin gate, og hedre demonstrantene som fredelig protesterte mandag kveld, skriver han på Twitter.

Trump har ikke kommentert navneendringen, men anklager i flere meldinger på Twitter Bowser for å være inkompetent.

«BLACK LIVES MATTER»: Teksten er malt i store, gule bokstaver like i nærheten av Det hvite hus. Aktiviser har malt meldingen «Defund The Police» i samme gate i det neste kvartalet. Foto: CARLOS VILAS DELGADO / EPA

På gaten har det også blitt malt Black Lives Matter med store, gule bokstaver. I søndagens solskinn, dagen etter en stor demonstrasjon på samme sted, var det en varm stemning blant de mange familiene som kom for å se den «nye» gaten med egne øyne.

Raseriet som var tydelig i begynnelsen av uken ser ut til å ha blitt erstattet av håp og en følelse av at de kanskje denne gangen vil få til en endring.

Mange fotograferte hverandre ved de store bokstavene på asfalten og ved veiskiltene på lyktestolpene.

– Jeg kom hit for sønnen min, han kommer til å bli den neste generasjonen. Verden bør bli bedre, og ved å komme hit viser jeg at jeg tror på det akkurat nå, sier Dennis Miller.

Sønnen Matthias (14) er også optimistisk:

– Jeg har en følelse av at dette har gitt økt bevissthet om rasisme, og jeg tror endring kan skje hvis protestene fortsetter.















MILLER-FAMILIEN: Dennis (54), Matthias (14) og Maria (55) har kommet til Black Lives Matter Plaza for å være en del av det de mener er et historisk øyeblikk i USA.

Maria har også tro på at landets politi kan endre seg for å takle landets utfordringer på en bedre måte.

– Jeg er datter av en svart politibetjent som patruljerte uten å bære pistolen sin fordi han trodde at ord, samtale og forståelse var mer overbevisende enn kuler og styrke, sier hun til VG.

– Det er klart for meg at politiets arbeid kan gjøres på en måte som ikke er brutal.

– Det er ikke bare noen få dårlige epler, det er et systematisk problem, det er en blind flekk vi har som nasjon. Det kan endres, fortsetter hun.

Som de fleste andre svarte familier har de hatt samtaler med sønnen om hvordan han skal oppføre seg hvis han blir stoppet av politiet.

– Foreldrene mine har hatt samtaler med meg om hvordan de skal takle politiet siden jeg var 5–6 år. Gjør hva de sier, ikke gi dem noen grunn til å være mistenksomme overfor deg, legg hendene på dashbordet hvis du er i en bil, sier Matthias.

– Hvordan føles det som en mor å ha den samtalen?

– Det er helt hjerteskjærende. Du vil at barnet ditt skal leve et liv med glede og lykke og ikke være belastet med voksne problemer før de trenger det. Alle fargede personer jeg kjenner, har de samme samtalene med bare sine. Moren min hadde den samtalen med brødrene mine, og moren hennes hadde den samtalen med sine barn. Det er på tide at dette endrer seg, sier Maria.

Danielle Clark har reist fra Michigan for å protestere i USAs hovedstad. Foto: Thomas Nilsson / VG

Danielle Clark (50) har reist fra Michigan for å bli med i protestene i Washington D.C. Hun er svært fornøyd med det nye navnet på gatestubben ved Det hvite hus.

– Jeg synes det er fantastisk, det er en avvisning av Trump. Jeg er overrasket over at han ikke har sagt noe om det, sier hun.

Hun står ved kirken Saint John's, som nå plutselig ligger i gaten Black Lives Matter Plaza. Det var foran denne kirken at president Trump ble fotografert med en bibel i hånden.

– Jeg synes det han gjorde var forferdelig, det er selvopptatt, og egoistisk. Det var ikke noen grunn til at det skulle skje, men jeg antar at velgerbasen hans elsket det.

Ved kirken er også Indira Dingledine (52).

– Jeg er virkelig glad for at denne navneendringen er permanent. Jeg mener disse tingene har betydning. Her i D.C. har vi turister fra hele verden, sier hun til VG.

Publisert: 08.06.20 kl. 03:56

