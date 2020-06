OVERTENT: Grenfell Tower ble i løpet av få minutter fullstendig overtent 14. juni 2017. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

Tre år siden Grenfell-brannen

Tre år har gått siden 72 mennesker mistet livet i den katastrofale Grenfell-brannen i London.

Like før klokken 01 om natten 14. juni 2017 tok det fyr i et kjøleskap i en leilighet i fjerde etasje i Grenfell Tower i bydelen North Kensington, vest i London.

Ikke mange minuttene etter brannens start tok flammene seg oppover den 24 etasjer høye bygningen. Ved 03-tiden på natten var store deler av blokken helt overtent, og grunnen til at dette skjedde så raskt var fordi bygningen var kledd med fasadeplater som inneholdt brennbart materiale.

Ble kraftig kritisert

De enorme flammene utløste naturligvis panikk, men brannvesenet ba beboerne om ikke å evakuere.

De er blitt kraftig kritisert for å ha oppfordret folk til å bli værende i leilighetene i stedet for å komme seg ut. Det er den vanlige strategien ved brann, slik at folk ikke skal vandre rundt i et brennende hus, skrev NTB et år etter dødsbrannen.

Ifølge BBC var det rundt 350 mennesker som oppholdt seg i blokken natten det brant, og 72 mennesker mistet livet. Flere familier mistet fem eller seks familiemedlemmer.

– Folk sa jeg skulle hoppe

Kerry O’Hara våknet av bråk natt til 14. juni. Hun så ut av vinduet og skjønte raskt at bygningen sto i brann.

– Folk sa til meg at jeg skulle hoppe, men brannvesenet sa til meg at jeg skulle bli. Jeg løp hysterisk rundt i leiligheten og ropte «hjelp meg», har 53-åringen, som bodde i sjette etasje, tidligere uttalt til nyhetsbyrået AFP.

Til slutt ble hun så redd at hun så seg nødt til å ta seg ut av leiligheten hun hadde bodd gjennom 20 år.

– Jeg måtte føle meg fram i trappeoppgangen fordi det var mørkt og røykfylt. Hele tiden ropte jeg etter hjelp.

Til slutt ble hun møtt av brannfolk i andre etasje, som hjalp henne ut. Hun mener beslutningen om å flykte reddet livet hennes.

– Jeg føler så mye: sinne, skyld for å ha overlevd, sorg. Det er mange blandede følelser.

FLYKTET FOR LIVET: Kerry O’Hara sliter med sorg og sinne etter at hun overlevde brannen i Grenfell Tower. Foto: JOE JACKSON / AFP

Annerledes markering

De to tidligere årene har det vært minnemarkeringer ved foten til den utbrente blokken i London. Men på grunn av coronapandemien vil årets markering innebære et streamet program over nett.

The Guardian skriver at blokkvinduer over store deler av byen vil lyse grønt, og klokkene i St. Pauls og Southwark katedraler vil ringe 72 ganger søndag. Ved midnatt oppfordres innbyggere over hele Storbritannia til å sende et sterkt grønt lys fra sine TV-skjermer i solidaritet med de etterlatte.

MINNEMARKERING: Vinduer i blokker og andre hus i Storbritannia vil søndag lyse opp i grønt. Foto: Jonathan Brady / TT NYHETSBYRÅN

