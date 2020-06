ISFRONT: President Donald Trump har reagert mot den tyske kansleren Angela Merkel, med reduksjon av amerikanske tropper i Tyskland. Foto: PETER NICHOLLS / AFP

Trump sprer ny NATO-usikkerhet: Styrke-kutt var ikke forhåndsvarslet

USAs president Donald Trump bidrar til usikkerhet i NATO om USAs nærvær i Europa når han uten varsel vil trekke 9500 soldater ut av Tyskland, ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

På et video-møte mellom forsvarsministrene i NATO onsdag ettermiddag, ble USAs forsvarsminister Mark Esper konfrontert med Trumps ordre om å redusere USAs styrke tysk jord til 25.000 soldater.

– Det store problemet er at dette kommer i form av en pressemelding fra presidenten, uten at det er konsultert i NATO på forhånd. Dette må man finne løsninger på, sier den norske forsvarsministeren til VG etter onsdagens møte.

Bakke-Jensen bekrefter at USAs varsel om å trekke soldater ut, ble tema på NATOs forsvarsministermøte.

Debatt i NATO

– Ja, dette har medført en debatt i NATO. Esper sier at USA fortsatt vil støtte opp om forsvarsalliansen, og at USA fortsatt skal være til stede med soldater i Europa. Det er like viktig for Amerika som for Europa. sier Frank Bakke-Jensen.

Trump koblet styrkereduksjonen direkte til det han mener er tysk uvilje til å betale for NATOs felles forsvar, fordi Tyskland ligger langt under NATOs felles to-prosentmål.

– Tyskland er ikke i villig til å betale. De har vært betalingsudyktig i mange år, sa Trump i sin kunngjøring av kuttet mandag.

– Ikke avgjort

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg forsøkte å dempe ned motsetningene mellom Tyskland og USA etter forsvarsministermøtet.

– Det er ikke avgjort hvor og når dette skal skje, sa Stoltenberg om reduksjonen i antallet soldater.

I forrige uke snakket Stoltenberg direkte med Trump om at USAs nærvær i Europa er viktig for Europa, men også for USA.

– Faktum er at USA har økt sitt nærvær i Europa, la Stoltenberg til.

– Også i Norge er det nå flere US Marines som roterer, enn det har vært tidligere, sa NATO-generalsekretæren.

Tyskland har reagert skarpt på nedtrekket.

– Sikkerhet er ikke en handelsvare, sa forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer.

