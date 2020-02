GÅSTOL: Harvey Weinstein ankommer retten med gåstolen han har benyttet under rettssaken, før juryen avgjør hans skjebne. Foto: ANDREW KELLY / REUTERS

Weinsteins skjebne blir avgjort nå

Juryen i rettssaken mot Harvey Weinstein har trukket seg tilbake for å avgjøre om filmprodusenten er skyldig i voldtekt.

NTB

Yasmin Sfrintzeris

Nå nettopp

Bruk «sunn fornuft», var dommerens tydelige oppfordring til juryen tirsdag.

Syv menn og fem kvinner har nå trukket seg tilbake for avgjøre skjebnen til filmprodusenten Harvey Weinstein. De må avgjøre om Hollywood-mogulen er skyldig i overgrep og voldtekt.

Han er tiltalt for fem punkter, blant annet for voldtekt og grove seksuelle overgrep.

67-åringen er tiltalt for å ha voldtatt skuespilleren Jessica Mann på et hotellrom i 2013 og for å ha tvunget sin tidligere assistent Mimi Haleyi til munnsex i 2006.

Aktoratet tegnet i sin sluttprosedyre et bilde av Weinstein som serieovergriper, mens forsvarerne fastholdt at forholdet han hadde til de to kvinnene var gjensidig.

Saken følges med stor interesse av mange, ikke minst i Hollywood. Dersom han blir funnet skyldig, risikerer han livsvarig fengsel.

KAN FÅ LIVSTID: Dersom Weinstein blir funnet skyldig, kan han få livstid i fengsel. Foto: KENA BETANCUR / AFP

90 anklagere

The Guardian skriver at jurymedlemmene ikke bare må ta stilling til om filmprodusenten er skyldig, men også bærer hele «metoo»-bevegelsen på sine skuldre.

I oktober 2018 avslørte The New York Times hvordan Weinstein hadde betalt en rekke kvinner som anklagde ham for seksuell trakassering i flere tiår.

Kort tid etter gikk emneknaggen #metoo viralt i sosiale medier.

Bortimot 90 kvinner, blant dem filmstjerner som Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow, har tidligere stått fram og anklaget Weinstein for voldtekter, overgrep og seksuell trakassering.

I mai i fjor inngikk han forlik med flere titall kvinner og betalte til sammen 25 millioner dollar i erstatning mot å slippe å innrømme overgrep.

Fikk advarsel av dommeren

Ronan Farrow var en av de første journalistene som avslørte Weinstein, og vant en Pulitzerpris for sitt arbeid. Han kommenterer rettssaken på Twitter tirsdag:

«Uansett hva som blir utfallet av Weinsteins New York-rettssak – han har også siktelser mot seg i LA – er det viktig å huske hvor lenge han har unngått straffeforfølgelse», skriver han på Twitter.

Dommer James Burke advarte filmprodusentens forsvarere mot å komme med flere utspill i mediene.

Bakgrunnen for advarselen var et innlegg fra Weinsteins hovedforsvarer Donna Rotunno i Newsweek i helgen, der hun ba juryens medlemmer om «å gjøre det riktige».

Før juryen ble sendt på bakrommet tirsdag, ba Burke dem om å se bort fra innlegget som han stemplet som et «100 prosent upassende» PR-fremstøt.

– Dersom dere finner tiltalte skyldig, må dette være basert på beviser det ikke kan reises tvil om, lød samtidig hans formaning til de tolv i juryen.

Selv om Weinstein-saken er den mest profilerte rettssaken, er den ikke den første som følge av «metoo»-bevegelsen. I desember ble den svenske medieprofilen Cici Wallin dømt for voldtektsanklager mot journalisten Fredrik Virtanen.

Publisert: 18.02.20 kl. 19:58

