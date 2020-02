ÆRVERDIG: Bilde av Trinity Hall ved universitetet i Cambridge. Foto: Alistair Wilson / PA Wire

Universitetslektor skrev erotiske fortellinger om studentene

Peter Hutchinson var i permisjon etter mistanker om seksuell trakassering. Tiden brukte han på å dikte om kåtskap i universitetsmiljøet.

Det var i 2015 at Hutchinson sluttet å undervise i middelalderspråk ved Trinity Hall ved det ærverdige Cambridge universitetet på grunn av en pågående etterforskning om upassende kommentarer mot ti studenter.

Hutchinson beholdt stillingen som lektor, men trakk seg i november i fjor etter at 1300 studenter hadde signert en protest mot at han fikk beholde jobben, skriver BBC.

En undersøkelse gjort av Tortoise Media, som BBC refererer, har nå avslørt at lektoren skrev romanen «First Time: Ooo-la-la» under pseudonymet Barry Able.

Hutchinson har selv bekreftet opplysningene. Romanen handler om en mannlig førsteårsstudent ved navn Peter, som blir funnet skyldig i seksuell uanstendighet etter en rekke erotiske eventyr.

Sentralt i boken er kvinnelige medlemmer av en sexklubb ved navn «Jomfruene». Disse må ligge med en eldre mannlig akademiker for å beholde medlemskapet i gruppen.

Boken inneholder også referanser til bondage, voyeurisme og fornedrelser. Omslaget til boken viser bilde av en kvinneben med strømper, som Hutchinson har bekreftet at tilhører en student der han underviste.

Hutchinson sier han ikke ser noe problem med å bruke et bilde hvor man ikke kan identifisere hvem det forestiller. Han sier boken viser et progressivt kvinnesyn. Hutchinson ble frikjent i en overgrepssak mot en kvinne i 2006. BBC har snakket med den fornærmede kvinnen som sier hun kjenner seg igjen i lektorens beskrivelser i den fiksjonaliserte versjonen.

Hutchinson har avvist at boken har noe med virkeligheten å gjøre.

Publisert: 19.02.20 kl. 09:10

