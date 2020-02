PEKTE PÅ KINA: Mark Esper, USAs forsvarsminister, møtte sin tyske kollega Annegret Kramp-Karrenbauer på Sikkerhetskonferansen i München Foto: THOMAS KIENZLE / AFP

USA konfronterer Kina: -Beveger seg raskere i gal retning

MÜNCHEN (VG) På Sikkerhetskonferansen i München lørdag morgen gikk USAs forsvarsminister Mark Esper til et voldsomt verbalt angrep mot Kina.

– Kina er vår store bekymring nå, sa Esper.

– Kina beveger seg raskere i gal retning. Mer undertrykkelse av folk nasjonalt, råere økonomisk press, og et mer aggressivt militær uttrykk, som er min største bekymring, sa Esper i en presentasjon i München lørdag formiddag.

Over lang tid har amerikanerne advart sine allierte i Europa mot Huawei og kinesisk teknologi i det nye 5G-nettet.

I München i 2019 sa USAs visepresident Mike Pence at USA ikke kunne ha sikkerhets-samarbeid med land som kjøpte kinesisk teknologi til sine 5G-nett, av frykt for tapping av informasjon og manipulering.

President Donald Trump har ligget i handelskrig med Kina siden han tiltrådte i 2017.

Nå går Trump-administrasjonen også sterkere imot Kinas betydelige militære opprusting og landets opptreden mot andre land, både globalt og i regionen.

Kritikerne fikk rett

– Vi må også forsvare oss mot Kinas manipulering av en regelbasert verdensorden, sa Esper.

Han viste til diskusjonen da Kina søkte om medlemskap i WTO, verdens handelsorganisasjon. Da var argumentene for at å slippe Kina inn i varmen i den globale frihandelen, var at det ville føre til reformer og at Kina ville rette seg etter internasjonale spilleregler, til beste for verdensøkonomien.

– Skeptikerne sa at Kina ville benytte frihandel til å skaffe seg vestlig teknologi og til å bygge en sterk militær stat. Nå vet vi hvem som fikk rett, sa Mark Esper.



Huawei-angrep

Tidligere lørdag morgen hadde også USAs utenriksminister Mike Pompeo advart på nytt mot Huawei-anskaffelser til 5G-nettet:

– Vi kan ikke sende informasjon gjennom nettverk som kan bli kidnappet av det kinesiske kommunistpartiet, sa Pompeo.

Både Esper og Pompeo advarte om at det kinesiske lederskapet er en «enorm risiko» for de vestlige idealene.

Går på små land

Esper snakket også om hvordan Kina går hardt etter land som handler mot det Kina anser som sine interesser. Norge var i denne «fryseboksen» i seks år, uten diplomatisk eller politisk kontakt.

De siste månedene har Sverige opplevd lignende angrep fra Kinas side.

– Vi må slå ned på dårlig oppførsel, sa Esper.

– Kina legger finansielt og politisk press på mange europeiske land akkurat nå. Jo mindre land, desto hardere press, la han til.

PANEL: Erna Solberg i diskusjon med statsminister-kollegene Justin Trudeau fra Frankrike (til venstre) og Østerrikes Sebastian Kurz fredag ettermiddag. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Løste seg

I en debatt på Sikkerhetskonferansen fredag ble statsminister Erna Solberg (H) spurt om hvordan Norge klarte å løse isfronten med Kina.

– Det var vanskelig å ikke kunne snakke med verdens mest folkerike nasjon, sa Solberg.

– Vi tror på å snakke med andre. Av og til løser problemene seg av seg selv, men det kan ta tid, la hun til.

