HOTELL: 1000 turister ble satt i karantene på hotellet H10 Costa Adeje Palace på Tenerife. Foto: Frank Fleischmann

Usikkert om norske turister ved karantene-hotellet er helsetestet

Ingen har foreløpig kunnet svare sikkert på om de norske turistene som har bodd på karantene-hotellet på Tenerife er testet.

Nå nettopp

Det er totalt syv norske gjester som den siste uken har bodd på et hotell på Tenerife som tirsdag ble lagt under karantene som følge av Covid-19-smitte. Disse har ikke blitt – eller vil ikke bli – automatisk testet ved ankomst til Norge, men behandles som alle andre som har vært i områder der smitte har blitt påvist.

– Jeg vet ikke noe mer enn det. Men jeg har hørt at de har vært i kontakt med helsevensenet, og det er det naturlige når man kommer hjem fra et sted der det har vært smitte i samfunnet. Vi har ikke kontakt med pasientene direkte, det skjer gjennom kommunehelsetjenetsen, sier fagdirektør for smittevern Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Det har ikke lykkes VG å bringe klarhet i om de syv turistene har gjennomgått noen form for helsesjekk før de satte seg på flyet til Norge.

I Norge er det heller ikke slik at man blir bedt om å holde seg i karantene i 14 dager hvis man kommer hjem fra et område der det er påvist smitte. Men hvis man har vært i kontakt med smittede, skal man gjøre det. Hvis man har symptomer skal man ta kontakt med helsetjenesten for å bli testet, og være hjemme til man får svar, presiserer Forland.

– Hvis man har vært i kontakt med noen man vet er smittet, innenfor en meters avstand, skal man testes og isoleres i 14 dager.

Dette regnes som områder med spredning Per 25.2.2020 regnes følgende områder som områder med vedvarende spredning: *Fastlands-Kina *Iran *Sør-Korea *Regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia. 100 personer er coronavirus-testet i Norge, og alle prøvene har hittil vært negative. Vis mer

Gjestene har bodd på hotellet den siste uken – rundt samme tid som de corona-smittede italienerne har oppholdt seg der.

– De kan ha vært i kontakt med de smittede – vil de få beskjed om å isolere seg?

– Vi har ikke gitt råd om det, men det kan følges opp ut fra vurderinger kommunehelsetjenesten gjør når de har snakket med dem det gjelder. Men det vil være avhengig av aktiviteten som har vært på hotellet. Hvis de har hatt nærkontakt, så mener vi at de burde teste seg. Det er dråpesmitte, ikke luftsmitte, så du må være i nærheten for å bli smittet, sier Forland.

SPERRET AV: Tre ansatte ved H10 Costa Adeje Palace er klarert til å forlate hotellet og gå hjem tirsdag Foto: AP

Reiser til Norge i dag

Pressevakt i TUI Nore Aspengren sier at fire av nordmennene har kommet tilbake til Norge, mens de tre andre har blitt forsinket på grunn av sandstorm.

– De tre reiser hjem i dag. Alle avganger skal gå som normalt nå.

Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet sier til VG at dersom det blir påvist Covid-19-smitte hos noen som kommer til Norge, vil helsemyndighetene drive med aktiv smittesporing for å finne alle tilbake til personer som kan være utsatt for smitte. Dette kan være passasjerer som kan ha sittet i nærheten av dem på et fly eller andre som vedkommende har hatt kontakt med.

– Men vi har foreløpig ingen grunn til å anta at vi er i den situasjonen i dag, sier helsedirektøren.

Publisert: 26.02.20 kl. 22:17

Fra andre aviser