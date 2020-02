PRESSES: Flere tidligere statsadvokater har bedt USAs justisminister William Barr trekke seg etter justisdepartementets innblanding i Roger Stones-saken. Foto: ALEXANDER DRAGO / REUTERS

Avviser Barr-spekulasjoner: – Ingen planer om å slutte

Flere amerikanske medier melder at USAs justisminister William Barr vurderer å slutte i jobben på grunn av president Donald Trumps Twitter-meldinger.

Nå nettopp

Det avvises av justisdepartementets talsperson Kerri Kupec.

– Som en kommentar til ryktene: Justisministeren har ingen planer om å slutte, skriver hun på Twitter.

Pressesjef i Det hvite hus Stephanie Grisham har lagt ut den samme meldingen.

Flere amerikanske medier, deriblant nyhetsbyrået AP og avisen Washington Post siterer tirsdag kilder i Trump-administrasjonen på at justisministeren skal ha fortalt dem at han vurderer å slutte i jobben.

Årsaken skal være presidentens gjentatte Twitter-meldinger om straffesaker justisdepartementet er involvert i.

Barr gikk forrige uke overraskende hardt ut mot Trump, da han i et intervju med ABC sa at presidentens Twitter-angrep mot justisdepartementet gjør det umulig for ham å gjøre jobben sin.

Barr ba Trump om å slutte å tvitre, men fikk ikke svaret han ønsket seg.

Tirsdag annonserte den amerikanske presidenten at han benåder flere hvitsnippkriminelle og korrupsjonsdømte. Blant annet har han redusert dommen til tidligere «The Apprentice»-deltager Rod Blagojevich.

Trump sa også at han anerkjente at han gjør Barrs jobb vanskeligere når han blander seg inn, skriver New York Times.

– Jeg er enig i det, jeg mener det er sant, sa presidenten, men la til at han vil fortsette å bruke sosiale medier til å få frem sitt syn på ting.

USA-ekspert om Trump-benådninger: – Sender et krystallklart signal

USAs justisdepartement, med Barr i spissen, havnet i hardt vær forrige uke da de overkjørte forslaget fra sine egne statsadvokater om mellom syv og ni år i fengsel for Trumps mangeårige venn Roger Stone.

Tidligere etikkombud om Roger Stone-saken: – Umulig å overdrive hvor farlig dette er

Endringen skapte store bølger – ikke minst fordi den ble kjent få timer etter en kritisk Twitter-melding fra Donald Trump.

De fire statsadvokatene endte med å trekke seg, og saken har fått flere tidligere statsadvokater til å be Barr gå av som justisminister.

Publisert: 19.02.20 kl. 05:52

