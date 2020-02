OMSTRIDT: Lega Nord-leder Matteo Salvini (t.v.) i det italienske senatet i august i fjor. Foto: YARA NARDI / X06600

Salvini kan straffeforfølges

Det italienske senatet opphever immuniteten til Matteo Salvini (46). et åpner for at den høyreradikale lederen kan stilles for retten.

Nå nettopp

Beslutningen i senatet innebærer at Salvini som tidligere statsråd ikke lenger er beskyttet mot å bli straffeforfulgt, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Lederen for ytre høyre-partiet Lega Nord kan bli tiltalt på Sicilia, etter at han som innenriksminister tok en omstridt beslutning i juli i fjor:

Salvini holdt 131 skibbrudne migranter igjen på et kystvaktskip i seks dager, mens han ventet på at andre EU-stater skulle ta imot dem.

En slik handling er å betrakte er kidnapping, ifølge anklagene fra den sicilianske spesialdomstolen for straffesaker mot høytstående politikere.

Salvini kan få inntil 15 års fengsel hvis han blir funnet skyldig. En fellelse kan også stanse hans politiske ambisjoner om å lede en fremtidig regjering i Italia.

Publisert: 12.02.20 kl. 16:17

