Politifolk over hele USA viser sin støtte til demonstrantene: – Dette er slik forandring begynner

I kaoset som har oppstått under mange av de pågående protestene i USA har politi i flere amerikanske byer valgt å stå sammen med demonstrantene de siste dagene.

En video av politifolk som kneler sammen med demonstranter i New York har gått viralt etter en fredelig demonstrasjon i bydelen Queens søndag.

Byens guvernør Andrew Cuomo postet videoen på sin Twitter-profil, med tittelen «Dette er slik forandring begynner» bare få timer senere.

New York har i likhet med en rekke amerikanske byer vært preget av store demonstrasjoner etter at afroamerikanske George Floyd døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis, Minnesota i forrige uke.

Politibetjenten som holdt kneet sitt på nakken til Floyd i flere minutter, er siktet for drap, men demonstrantene forlanger at de tre andre involverte også etterforskes. Alle fire ble sparket etter hendelsen.

I New York ble om lag 350 personer pågrepet natt til søndag, mens 30 politifolk ble skadet i sammenstøtene.

Politiet har brukt tåregass, pepper-kuler og gummikuler for å dempe urolighetene, og i flere byer har mennesker og journalister blitt skutt mot.

Jusprofessor Charles Weisselberg ved Berkeley-universitetet i California uttalte til VG lørdag at gjentatte angrep på journalister skyldes at Donald Trump har gjort det mer akseptabelt gjennom flere verbale angrep på mediene under sin tid som president.

På tross av aggressive sammenstøt mellom politi og demonstranter i over seks døgn, har politiet i flere byer valgt en annen tilnærming.

– Det vi virkelig ser etter, er handling

Under den fredelige marsjen i bydelen Queens samlet flere hundre mennesker seg søndag for å markere sin støtte til George Floyd.

En rekke politifolk knelte i solidaritet sammen med demonstrantene, og ble invitert av en pastor til å delta i en ring hvor de kunne sitte side ved side med demonstrantene.

Videoen ble filmet av Aleeia Abraham i nabolaget Jamaica i New York, og politifolkene ble møtt med applaus for gesten.

Kvinnen som filmet uttaler ifølge CNN at hun aldri har sett politiet oppføre seg på denne måten, gjennom alle sine år med aktivisme, på TV eller under andre protester.

Samtidig advarer hun:

– Det vi virkelig ser etter, er handling:

– Jeg blir enda mer imponert når vi ikke blir tråkket på og skutt ned. Det er det øyeblikket jeg leter etter, sier Abraham.

– Vi trenger mer av dette

Dermot Shea, politisjefen i New York, støtter sine ansattes gest til demonstrantene.

– Vi trenger mer av dette: å se og høre på hverandre, å jobbe sammen, å anerkjenne at våre forskjeller er vår styrke, skriver Shea på Twitter.

Politisjefen skriver videre at det finnes mange slike øyeblikk i kaoset som har oppstått i de pågående demonstrasjonene i USA, men at disse har blitt overskygget.

– Dette bildet legemliggjør den sanne ånden til New Yorkere og mennene og kvinnene i NYPD - vanlige mennesker som streber etter et samlet New York, sier Shea om bildene.

Fredelige markeringer

I byen Camden i New Jersey deltok politiet også i de pågående demonstrasjonene mot årelang politivold mot svarte i USA lørdag.

– For å være ærlig tenkte jeg aldri på å gjøre noe annet, sier byens politisjef Joseph Wysocki til ACB News.

I Camden har politiet flere ganger tidligere stått sammen med sine innbyggere under demonstrasjoner - en mangeårig innsats for å bekjempe den høye kriminaliteten i området.

– Dette er ett samfunn, som vi er en del av. Vi skal ikke heve oss over byen, dette er oss, sammen, sier Wysocki.

MARSJERTE SAMMEN: Politisjef Joseph Wysocki gikk lørdag sammen med Camdens innbyggere under en fredelig demonstrasjon mot drapet på George Floyd. Foto: April Saul / April Saul

Bilder av politifolk som viser solidaritet med demonstrantene har også sirkulert fra ulike protester i Santa Cruz, California, Norfolk, Virginia og flere andre byer.

ARM I ARM: Politisjefen i Houston, Art Acevedo, gikk lørdag arm i arm med en kvinnelig demonstrant under en fredelig markering i byen. Foto: MARK FELIX / AFP

Politisjefen i Santa Cruz, Andy Mills, skriver i en uttalelse at politifolkene hans er smartere og mer bevisst sin posisjon, samt mer villige til å utøve sitt yrke rettferdig, enn hans generasjon.

– Den nye generasjonen av politifolk i Santa Cruz er mer opplyste om raseproblematikken, og dette vil bidra til forbedre hvordan vi jobber, skriver Mills videre.

SAMMEN: Politisjef i Santa Cruz, Andy Mills, satte seg lørdag ned sammen med demonstrantene i byen. Foto: Shmuel Thaler / AP FRE171768

I Coral Gables i Florida, ikke langt unna Miami, knelte politimestre fra hele Miami-Dade fylke i bønn med demonstranter lørdag.

– Dette var et godt første skritt i riktig retning, det var et rørende øyeblikk, uttalte en talsperson for Miami-Dade-politiet til NBC.

I byen Bellevue øst for Seattle deltok lokalt politi også fredelig sammen med demonstrantene denne helgen.

DIALOG: Politisjef i byen Bellevue i delstaten Washington, Steve Mylett, kneler ved demonstrantene mens han snakker med dem under en protest mot drapet på George Floyd søndag. Foto: David Ryder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Opptøyer utenfor Det hvite hus

Natt til søndag spredte demonstrasjonene i USA seg fra Boston i øst til San Francisco i vest, og i Philadelphia og flere byer i California ble det meldt om plyndring og ødeleggelser midt på dagen.

Over tjue byer, inkludert Los Angeles, San Francisco, Detroit og Chicago, utvider portforbudet for millioner av mennesker, og flere steder er nasjonalgarden kalt ut.

I Washington er hele nasjonalgarden kalt ut for å hindre demonstrasjoner utenfor Det hvite hus og andre steder i den amerikanske hovedstaden, opplyser en kilde i forsvarsdepartementet til nyhetsbyrået AP.

I byen Dallas i Texas er det i tillegg erklært krisetilstand for å håndtere plyndringen, ødeleggelsene og de voldelige protestene i helgen, skriver borgermester Eric Johnson på Twitter.

Publisert: 01.06.20 kl. 11:03

