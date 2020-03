STANSER EUROPA-REISER: USAs president Donald Trump lanserte torsdag flere kraftige tiltak i kampen mot coronaviruset. Foto: Al Drago / EPA

Trump til Biden etter corona-kritikk: – Hadde ansvaret for svineinfluensaepidemien

USAs president Donald Trump sier at tidligere visepresident Joe Biden hadde ansvaret for svineinfluensaepidemien som «tok livet av tusenvis av mennesker».

Beskyldningen kommer etter at Biden, som ligger godt an til å stille mot Trump i høstens presidentvalg, kritiserte hans håndtering av coronautbruddet.

– Biden hadde ansvaret for svineinfluensaepidemien H1N1, som tok livet av tusener av mennesker. Responsen var en av de verste som er registrert, mens vår respons er en av de beste. Vi handlet raskt med å stenge grensen, skriver han på Twitter.

Svineinfluensaepidemien Trump referer til ble oppdaget i USA våren 2009, året Biden ble innsatt som visepresident under Barack Obama. Ifølge amerikanske helsemyndigheter tok influensaviruset livet av 12.469 amerikanere mellom 12. april 2009 og 10. april 2010. Over 60 millioner mennesker ble smittet.

Ifølge Politifact har Trump også flere ganger tidligere forsvart sin coronahåndtering med angrep på Obamas håndtering av svineinfluensaepidemien.

USA har i dag 1645 bekreftede tilfeller av Covid-19, skriver CNN. 41 personer har dødd som følge av coronaviruset i landet hittil i år.

– Sørgelig uforberedt

Torsdag, etter at Trump i en tale til det amerikanske folk kunngjorde at USA stanser innreise fra Europa, kom Biden med hard kritikk av administrasjonens corona-håndtering, skriver nyhetsbyrået AP.

– Denne administrasjonen har etterlatt oss sørgelig uforberedte på krisen vi nå står overfor, sa han under et besøk i hjembyen Wilmington i Delaware.

Der var det tydelig at Biden, som enda ikke har vunnet demokratenes nominasjonskamp, forsøker å vise seg som det klare alternativet ved valget 3. november.

– Ingen president kan love dere å forhindre fremtidige utbrudd, men jeg kan love dere dette: Når jeg er president vil vi være bedre forberedt, sa han – og lovet at han vil lytte til vitenskap og eksperter.

Biden kritiserer også Trumps valg om å stanse innreise fra Europa.

– Dette vil ikke stoppe utbruddet. Denne sykdommen kan påvirke hvert land og hver person på planeten, og vi trenger en plan for å stoppe den, skriver han på Twitter.

Anklages for å spre frykt

I en uttalelse fra Trumps valgkampanje etter Bidens tale, anklages den tidligere visepresidenten for å spre frykt, og for å prøve å sko seg politisk på virusutbruddet.

Biden sa blant annet i 2009 at han ville be sin egen familie unngå offentlig transport under svineinfluensautbruddet, skriver Guardian. Dette ble møtt med kritikk fra flere hold, skriver ABC.

KRITISERER TRUMP: Joe Biden holdt en tale om coronautbruddet fra hotellet Du Pont i Wilmington i Delaware torsdag. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Han har tidligere utvist svært dårlig dømmekraft og inkompetanse når det gjelder temaer som berører folkehelsen, skriver Tim Murtaugh, som er kommunikasjonssjef i Trump-kampanjen.

Joe Biden og hans kampanjeapparat har foreløpig ikke svart på disse beskyldningene.

Bernie Sanders, som kjemper mot Biden om å stille mot Trump, uttaler seg slik om presidentens håndtering av krisen:

– Den er preget av inkompetanse og hensynsløshet, noe som truer livene til mange, mange mennesker.

