EVAKUERT: En kvinne fra Wytaliba venter sammen med sønnen for å komme hjem igjen til huset sitt: Veisperringer har vært satt opp under den verste brannfaren.

Varsler katastrofedag i australsk delstat: – Stemningen er uhyggelig

SYDNEY (VG) Tirsdag våknet innbyggerne i Sydney og områdene rundt til brannvesenets skrekkscenario: Forholdene ligger til rette for katastrofebranner, og liv kan gå tapt.

Foreløpig er det, i statsminister Scott Morrisons ord, «stille før stormen». Det myndigheter, politi, brannvesen og innbyggere forbereder seg på, er ikke ventet å slå til før om ettermiddagen lokal tid, sier han i et intervju med radiokanalen 2GB.

Brannfaren i delstaten New South Wales er i dag betegnet som katastrofal: Temperaturen er ventet å nå godt over 30 grader, og sammen med en vindhastighet som kan komme opp i rundt 80 kilometer i timen, blir situasjonen livsfarlig.

– Vi snakker om noe vi ikke har opplevd før i Sydney og stor-Sydney, sier Shane Fitzsimmons, som leder brannvesenet i delstaten New South Wales til avisen Sydney Morning Herald.

KATASTROFEVARSEL: Skiltet er satt opp ved Richmond vest for Sydney tirsdag 12. november. Foto: DAN HIMBRECHTS / AAP

Over 600 skoler i områdene Stor-Sydney, Greater Hunter og Illawara og Shoalhaven holdes stengt, og mennesker som bor mindre enn 500 meter fra skogområder har fått beskjed om at de befinner seg i mulig livsfare.

Mandag erklærte delstaten unntakstilstand i syv dager.

Det er første gang det har blitt utstedt katastrofevarsel for millionbyen siden et nytt system for måling og varsling av brannfare ble etablert i 2009.

Tre personer har mistet livet

Fra før herjer skogbrannene i flere deler av delstaten New South Wales, som er Australias mest befolkede. Klokken 09 lokal tid tirsdag morgen – 23 mandag kveld norsk tid – brenner det 57 steder, og 28 av brannene er utenfor kontroll.

Over 3000 brannmenn jobber med brannene på kryss og tvers i delstaten, hvor tre personer allerede har mistet livet. Minst 150 boliger er ødelagt. Brannene går også hardt ut over dyrene i området. Allerede fryktes det at 350 koalaer er døde.

Nord for millionbyen Sydney befinner Helen Rushton seg fortsatt i hjemmet sitt i dalen Congarinni nær småbyen Macksville. Hun forteller til VG at hun og ektemannen fikk beskjed om å evakuere på lørdag, men at de har valgt å bli for å prøve å redde eiendommen sin – som har vært i familien i fem generasjoner.

– Vi har vært på såkalt fire watch siden fredag, og det verste er at brannene kan bevege seg så raskt, sier hun og forteller at hun har gått gjennom huset og fraktet de eiendelene hun er mest redd for, som familiebildene, i sikkerhet.

VENTER: Helen Rushton utenfor huset sitt tirsdag morgen. Foto: Privat

Da VG snakker med henne tirsdag morgen lokal tid – mandag kveld hjemme i Norge – har familien akkurat fått lånt gravemaskiner, som de bruker til å sikre området rundt huset ved å lage en trefri sone.

– Det er fortsatt mye røyk her, og stemningen er uhyggelig. Nå venter vi bare, sier hun.

Rushton etterlyser mer støtte fra myndighetene: Hun mener avskårede steder som Congarinni nedprioriteres i slike kriser.

– Vi har en trygg rute ut, på baksiden av huset. Vi har flere nydelige, høye eukalyptustrær rundt huset vårt, men i tider som dette blir de som fyrstikker.

FORBEREDELSER: Josh South hjelper Helen Rushton med å felle trær slik at ikke brannen skal nå frem til boligen om den kommer nærmere. Foto: Helen Rushton

– Kan ikke garantere en brannbil ved hvert hjem

Brannvesenet er tydelige på at de ikke kan være alle steder på en gang, og at liv kan gå tapt.

– Vi kan ikke garantere en brannbil ved hvert hjem. Vi kan ikke garantere at et fly vil befinne seg i nærheten hver gang en brann nærmer seg eiendommen din. Vi kan ikke garantere at noen vil banke på døren din og advare deg om at brannen er på vei, sier Shane Fitzsimmons i brannvesenet til australske SBS.

– Vi håper på det beste, men planlegger for det verste. Det beste er ingen branner. Det verste er en én hvert hundrede år, sier politiet i området northern beaches nord for storbyen i en uttalelse på Facebook.

MASSIV INNSATS: På en stor operasjonssentral i Sydney jobbes det med å koordinere branninnsatsen: Her brifer brannsjef Shane Fitzsimmons (t.h.) politiminister David Elliot og delstatens førsteminister Gladys Berejiklian. Foto: JOEL CARRETT / AAP

Den svarte lørdagen

Det nye varslingssystemet for brannfare kom etter katastrofen som lokalt kalles «Black Saturday», Den svarte lørdagen. Lørdag 7. februar 2009 og i dagene etterpå tok kraftige skogbranner livet av 173 mennesker, og tusenvis mistet hjemmene sine.

Australske myndigheter bruker brannindeksen FFDI, som måler faren for brann på en gitt dag ut fra temperatur, regn, luftfuktighet og vind. Tirsdag er altså forholdene flere steder i delstaten New South Wales katastrofale, skalaens høyeste nivå.

Enkelte værforhold kan gjøre brannene så ukontrollerbare, uforutsigbare og så kvikke at det er svært stor sannsynlighet for at mennesker i brannens bane vil dø eller bli skadet.

Ifølge meteorologene har antall dager på den ekstreme enden av skalaen økt: Ifølge en rapport fra Australias meteorologiske byrå CSIRO, har lengden på landets skogbrannsesong økt jevnt og trutt siden 1950-tallet.

