ØVERSTE MILITÆRE LEDER: USAs president har rett til å benåde mistenkte og dømte forbrytere. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Trump trosset forsvarsministeren: Benådet to soldater

Donald Trump har benådet to soldater som skal ha begått krigsforbrytelser i Afghanistan. Hans egen forsvarsminister anbefalte presidenten ikke å gripe inn.

Fredag benådet USAs president Donald Trump en drapsdømt tidligere løytnant. Han benådet også en tidligere kommandosoldat som er mistenkt for å ha drept en angivelig afghansk bombemaker.

Løytnant Clint Lorance ble dømt for mord, etter at han beordret soldatene sine til å skyte mot tre ubevæpnede afghanske menn i juli 2012. To av afghanerne døde. Offiseren ble dømt til 19 års fengsel, og har sonet seks av dem.

Den andre som ble benådet var Mathew Golsteyn, tidligere medlem av elitestyrken Green Berets. Golsteyn er mistenkt for å ha drept en person mens han var stasjonert i Afghanistan. Selv hevder den tidligere kommandosoldaten at afghaneren oppførte seg på en måte som gjorde at det var riktig å skyte ham.

Trump beordret også at Edward Gallagher, som er dømt for å posere sammen en død soldat fra Den islamske staten, skulle forfremmes. Gallagher ble degradert etter at han ble dømt.

BENÅDET: Mathew Golsteyn sammen med advokaten sin Phillip Stackhouse utenfor en rettssal i Fort Bragg i juni 2019. Foto: Andrew Craft / The Fayetteville Observer

Trosser forsvarsministeren

USAs forsvarsminister Mark Esper skal ikke ha ønsket at de to skulle benådes. Etter at Trump varslet at han ønsket en gjennomgang av de to sakene, tok Esper ifølge flere medier affære for å overbevise presidenten om at benåding var en dårlig idé,

Ifølge nyhetskanalen CNN samlet Esper informasjon som skulle få Trump til å skjønne hvor alvorlige disse forbrytelsene er. CNN har snakket med flere personer i det amerikanske forsvarsdepartementet som frykter at benådningene vil svekke troverdigheten til militærdomstolene og ødelegge forholdet til USAs allierte.

– Dette går direkte mot kulturen i de militære styrkene, sier en tjenestemann i Pentagon til CNN.

Forsvarsministeren har selv bekreftet at han hadde «en robust» diskusjon med Trump om temaet.

Trump valgte å ikke høre på forsvarsministeren.

«Presidenten, som øverste militære leder, har det øverste ansvaret for å håndheve loven, og å vise nåde når det er riktig. I mer enn to hundre år har presidenter brukt muligheten til å gi mennesker som fortjener det en ny sjanse, inkludert de som har tjent landet i uniform», heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Offisielt har ikke Forsvarsdepartementet protestert på benådningene.

– Forsvarsdepartementet har tro på det militære rettsvesenet. Presidenten er en del av det militære rettsvesenet, og har rett til å ta sine beslutninger i slike tilfeller, sier en talsmann for Pentagon, ifølge CNN.

Det amerikanske forsvaret sier at de vil følge presidentens ordre.

Tidlige benådninger

Dette er ikke første gang Trump kommer med kontroversielle benådninger. I mai benådet han den amerikanske soldaten Michael Behenna, som skjøt og drepte en terrormistenkt iraker under avhør i 2008.

I 2017 benådet presidenten den omstridte sheriffen Joe Arpaio. Arpaio, som var sheriff i Maricopa County i Arizona, ble funnet funnet skyldig i å ha fortsatt og bruke trafikkpoliti målrettet mot innvandrere etter at en føderal dommer fastslo at praksisen var diskriminerende.

Trump har også hevdet at han som president har lov til å benåde seg selv.

«Som det er blitt sagt av flere jurister, har jeg en absolutt rett til å benåde meg selv. Men hvorfor skulle jeg gjøre det, når jeg ikke har gjort noe galt?», skrev presidenten på Twitter i 2018.

Publisert: 17.11.19 kl. 04:18 Oppdatert: 17.11.19 kl. 04:29







