Marie Yovanovitch på vei ut av Capitol Hill-bygningen i Washington etter å ha forklart seg for Representantenes hus 11. oktober.

Offentliggjør vitnemål fra tidligere Ukraina-ambassadør

USAs tidligere ambassadør til Ukraina forteller at hun følte seg truet etter å ha lest referatet fra Trumps omstridte telefonsamtale med Ukrainas president.

Marie Yovanovitch forklarte seg for Representantenes hus bak lukkede dører 11. oktober i år, og deler av forklaringen, som er sentral i den pågående riksrettssaken mot president Donald Trump, er allerede kommet ut i mediene.

Den tidligere ambassadøren forklarte blant annet at det var press fra Trump som gjorde at hun brått mistet ambassadørposten sin i mai i år, etter at hun skal ha krevd at kommunikasjonen med Ukraina foregikk gjennom offisielle kanaler.

Mandag ble hele forklaringen fra Yovanovitch offentliggjort, sammen med forklaringen fra Michael McKinley, som var rådgiver for USAs utenriksminister Mike Pompeo.

– Jeg var veldig bekymret

Yovanovitch forteller om flere ubehagelige episoder i tiden før og etter at hun ble kalt tilbake til Washington fra Ukrainas hovedstad Kiev.

Hun forteller at hun fikk vite av kontakter i Ukrainas statsapparat at Trumps advokat Rudy Giuliani og Ukrainas daværende statsadvokat Yuriy Lutsenko hadde planer om å «gjøre ting, inkludert mot meg».

Bakgrunnen skal ifølge Yovanovitch ha vært at Giuliani og hans forretningspartnere var på utkikk etter en ambassadør som kunne tjene deres interesser på en bedre måte.

Den tidligere ambassadøren forteller også at hun fikk sjokk da hun leste referatet fra Trumps mye omtalte telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli.

Hun ble nemlig nevnt flere ganger i samtalen: Trump kalte henne «dårlige nyheter» og sa blant annet at hun kom til å «gå gjennom noen ting».

– Jeg visste ikke hva det kunne bety. Jeg var veldig bekymret. Det er jeg fortsatt, sier Yovanovitch i høringen 11. oktober, der hun blant annet bla spurt ut av Adam Schiff, som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus.

– Følte du deg truet?

– Ja.

– Er du bekymret for din personlige sikkerhet?

– Ikke foreløpig, svarer Yovanovitch, men forteller at hun har flere vener som er svært bekymret for sikkerheten hennes.

Trump: Falske historier

Det er ventet at flere vitnemål vil bli offentliggjort de nærmeste dagene før de offisielle, åpne riksrettshøringene kan påbegynnes.

President Trump selv skriver på Twitter at han ikke mener det vil være nødvendig å kalle inn flere vitner i saken:

– Hva jeg sa i telefonsamtalen med den ukrainske presidenten er «perfekt» gjengitt. Det er ikke nødvendig å kalle inn vitner for å analysere ordene og meningene mine. Dette er bare enda en av demokratenes falske historier som jeg har måttet leve med siden dagen jeg ble valgt (og før det!). Uverdig!

Møtte ikke opp

Mandag, samme dag som forklaringen til den tidligere Ukraina-ambassadøren ble offentliggjort, valgte fire personer som var stevnet av Representantenes hus, å ikke møte opp for å avgi forklaring.

En av dem, advokat John Eisenberg, er ifølge Reuters mannen som fjernet utskriften av den omtalte telefonsamtalen fra datasystemet til Det hvite hus.

