Notre-Dame avholder første messe siden katastrofebrannen

Utstyrt med hjelmer skal rundt 30 personer ta del i katedralens første messe på to måneder.

Nå nettopp







Lederne i Notre-Dame vil gjerne vise at livet går videre i den ikoniske katedralen, og avholder lørdag den første messen etter at den ble rammet av en katastrofal brann for nøyaktig to måneder siden.

Den 850 år gamle gotiske bygningen har dermed vært stengt siden april, og ifølge kulturminister Franck Riester er det fortsatt en stor sikkerhetsrisiko å oppholde seg i katedralen.

les også Uenighet om hvordan Notre-Dame skal se ut

– Katedralen er i en skjør tilstand, spesielt hvelvet, som fortsatt ikke har blitt sikret. Det kan fortsatt kollapse, sier han til TV-kanalen France 2, ifølge Reuters.

Spesial: Slik var dramaet i Notre-Dame

Deltakerne vil derfor være utstyrt med hjelmer under messen, som skal avholdes av erkebiskop Michel Aupetit.

Bildegalleri: Slik ser katedralen ut etter brannen

arrow-left













expand-left arrow-right

Mangler penger

President Emmanuel Macron har satt et ambisiøst mål på fem år til gjenoppbygging av Notre-Dame.

Selv om en rekke milliardærer og forretningstopper har lovet å donere totalt 850 millarder euro til gjenoppbyggingen, har katedralen mottatt mindre enn ti prosent av disse midlene så langt, ifølge Reuters.

les også Brannen i Notre-Dame har ført til kraftig blyforurensning

Lørdagens messe vil bli avholdt i et sidekapell inne i koret på katedralen, og skal markere årsdagen for vigslingen av Notre-Dames alter.

Grunnet sikkerhetsrisikoen får bare mellom 20 og 30 mennesker, hovedsakelig prester og andre geistelige, delta i messen.

Den blir også sendt på katolsk TV i Frankrike.

Publisert: 15.06.19 kl. 16:01