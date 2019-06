KAN SVARET LIGGE HER? Etter å ha drenert steinbruddet i nærheten av Inverness, samler politiet nå sammen det de finner i jakten på spor. Foto: Andrew Milligan / PA Wire

Jakter svar på drapsgåte fra 1976

Det eneste sporet Renee MacRae (36) og sønnen Andrew (3) etterlot seg var en utbrent BMW. Nå mener politiet at nye søk vil gi dem «avgjørende bevis».

Moren og sønnen ble sist sett da de kjørte ut av den skotske byen Inverness 12. november 1976. Denne dagen hadde 36-åringen levert eldstesønnen hos sin eksmann.

Sammen med yngstesønnen Andrew skulle hun kjøre drøye to timer til byen Perth for å besøke elskeren gjennom flere år. Men han har fortalt politiet at de aldri møttes, skriver BBC.

På kvelden ble bilen funnet utbrent i en lomme langs motorveien, omtrent to mil sør for hjembyen. I bagasjerommet ble det funnet blod, men mor og sønn var sporløst forsvunnet.

POLITIET MENER DE ER DREPT: Renee MacRae (36) og sønnen Andrew (3). Foto: Politiet i Skottland

Politiet mente at de sto overfor et dobbeltdrap, og i månedene som fulgte drev de en storstilt jakt – både på den savnede moren og sønnen – og ikke minst på den eller de som eventuelt sto bak.

Men gjennombruddet har latt vente på seg i det som har blitt en av Storbritannias lengste og mest omfattende etterforskninger i en forsvinningssak.

Ingen har noen gang vært siktet i saken.

Forrige måned ble det kjent at politiet skulle drenere et oversvømt steinbrudd i nærheten av Inverness i nok et forsøk på å løse mysteriet. Det ble også søkt der i årene etter forsvinningen.

Drøye to uker etter at de startet er omtrent 13 millioner liter vann pumpet fra steinbruddet, skriver BBC.

Etterforskere starter nå et omfattende arbeid med å finkjemme området, og jord og rusk vil nå bli fjernet og tatt med for rettsmedisinske tester, sier politiinspektør Brian Geddes i en uttalelse på politiets Facebook-sider mandag.

expand-left arrow-right KAN SVARE LIGGE HER? Det håper politiet, som nå samler sammen det de finner i steinbruddet.

– Hele teamet er fortsatt svært sikre på at vi i de kommende ukene vil finne avgjørende bevis vi tror ble skjult i steinbruddet.

– Jeg vil forsikre familien og vennene til Renee og Andrew om at vi ikke skal forlate stedet før hver siste tomme er søkt, fortsetter han.

Politiet har tidligere sagt at de har et håp om å finne levningene etter moren og sønnen i steinbruddet. De legger heller ikke skjul på at de håper ny teknologi kan bistå, for eksempel med DNA-svar, som har blitt løsningen for flere eldre drapssaker de siste årene.

Forrige måned dro også britiske etterforskere til Spania for å avhøre det som har blitt beskrevet som et nøkkelvitne. Ifølge The Times skal vitnet ha informasjon om en mistenkelig bil som ble sett på motorveien i tidsrommet da moren og sønnen sist ble sett.

I håp om å skape ny blest rundt saken gikk politiet i oktober i fjor ut med nye bilder, blant annet av en barnevogn som var identisk med den Andrew pleide å sitte i. Denne har aldri blitt funnet.

BORTE: Andrew hadde en slik barnevogn, men også den har vært sporløst forsvunnet etter at treåringen og moren forsvant i 1976. Foto: Politiet i Skottland

Politiet ba alle som visste noe om å melde seg, og viste til at det fortsatt sitter en familie som søker svar. På vegne av familien kom også Morag Govans – søsteren til Renee og tanten til Andrew – med en uttalelse i november.

– Andrew var bare tre år gammel, en rampete, morsom og elsket gutt. Det er umulig å ta innover seg at livet hans endte på så grusomt vis – og i en så ung alder.

Hun viste til at han ville blitt 45 år i fjor.

– Jeg lurer ofte på hva han ville gjort med livet han aldri fikk sjansen til å bygge.

