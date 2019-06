Hongkong-leder Carrie Lam sier unnskyld etter masseprotester

Til tross for regjeringssjefens «ydmyke unnskyldning», insisterer demonstrantene på at hun må gå av.

Søndag tok titusenvis av svartkledde demonstranter nok en gang til gatene i Hongkong for å protestere mot det omstridte utleveringsforslaget fra Kina.

Dette førte til at Hongkong-leder Carrie Lam kom på banen, og ba befolkningen om en «oppriktig og ydmyk unnskyldning» for oppstyret og konflikten hun har medvirket til, skriver Reuters.

Utsetter behandlingen

Lovforslaget gikk ut på at etterlyste mennesker kunne utleveres til Kina.

Hongkongs politiske lederskap mener loven er nødvendig for å tette smutthull og for å hindre at byen blir brukt som gjemmested for kjeltringer på flukt fra det kinesiske fastlandet.

Men mange innbyggere i byen frykter at en utleveringsavtale kan bli brukt til å straffe politiske forbrytelser siden Hongkong og Kina har vidt ulike rettssystemer.

Lørdag morgen kommenterte Lam saken for første gang siden onsdag, og innrømte at kommunikasjonen ikke har vært tilstrekkelig. Hun uttalte da at hun vil utsette behandlingen av forslaget.

Ifølge Reuters har lederen tidligere stått fast på sitt, men etter at en rekke rådgivere oppfordret henne til å legge lovforslaget til side, bestemte hun seg for å legge det på is.

BEKLAGER: Hongkong-leder Carrie Lam legger seg flat etter det omstridte lovforslaget om utlevering til Kina. Foto: Athit Perawongmetha / Reuters

Krever Lams avgang

Ifølge Ap krever demonstrantene at Lam først dropper hele lovforslaget, og at hun deretter går av som leder.

Demonstrantene gikk sakte og ropte «trekk deg!» mens de fylte opp gatene i Hongkong, iført svarte klær og utstyrt med store bannere.

– Kravene våre er enkle. Carrie Lam må gå av, utleveringsforslaget må trekkes tilbake, og politiet må si unnskyld for at de brukte ekstrem vold mot sitt eget folk, sier en av demonstrantene, John Chow, til AP.

Ifølge nyhetsbyrået har politiet tidligere brukt både tåregass, gummikuler og andre metoder for å håndtere demonstrantene som har brutt seg gjennom barrikader utenfor myndighetenes hovedkvarter. Søndag skal politiet imidlertid ha forholdt seg mye roligere.

For en uke siden deltok én million mennesker i demonstrasjonen.

Publisert: 16.06.19 kl. 16:10