BEKYMRET: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier det bør vises høy aktsomhet i regionen. Her avbildet da hun svarte VG på spørsmål om Syria-barna. Foto: Harald Henden

Ine Eriksen Søreide: – Vi er bekymret over situasjonen i Omanbukta

USAs utenriksminister Mike Pompeo mener Iran står bak angrepet i Omanbukta. – På norsk side avventer vi de endelige etterforskningsresultatene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Nå nettopp







Torsdag sto to oljetankere i brann i Omanbukta. En av dem var tankskipet Front Altair, eid av John Fredriksens Bermuda-registrerte rederi Frontline.

– Vi er bekymret over situasjonen i Omanbukta, sier Ine Eriksen Søreide (H) til VG fredag.

les også Dette har skjedd i Omanbukta: Drama i eksplosivt farvann

Utenriksdepartementet mener angrepene øker spenningen i området. Sjøfartsdirektoratet har gått ut for å advare fem norske skip som befinner seg i Omanbukta.

– Vi oppfordrer alle aktører til å vise tilbakeholdenhet og unngå handlinger som bidrar til videre opptrapping, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG fredag.

ANGREPET: Etter en eksplosjon brøt det ut brann om bord på tankskipet Front Altair i Omanbukta. Foto: IRIB NEWS HANDOUT / IRIB NEWS

USA mener Iran står bak

USAs utenriksminister Mike Pompeo var raskt ute med å anklage Iran for angrepene på de to tankskipene, men kom ikke med noen bevis for anklagene.

– På norsk side avventer vi de endelige etterforskningsresultatene, både når det gjelder angrepet utenfor Fujairah 12. mai og hendelsen 13. juni, sier Ine Eriksen Søreide (H).

Etter sabotasjen mot fire oljetankere i Fujairah 12. mai, deriblant den norskeide «Andrea Victory», slo De forente arabiske emirater fast overfor FNs sikkerhetsråd at en «statlig aktør» trolig sto bak angrepet.

Norge, sammen med USA og Frankrike, deltok i granskingen av sabotasjeangrepet utenfor kysten av Emiratene. Etterforskningen av Fujairah er ikke ferdigstilt.

Også hva som har skjedd i Omanbukta er foreløpig uklart.

Torsdag bekreftet fire kilder i det amerikanske statsapparatet overfor CNN at det finnes materiale som skal vise at Iran var involvert.

USA hevder at video og bilder viser et iransk marinefartøy som fjerner en udetonert mine festet til skroget på tankskipet Kokuka Courageous.

Irans FN-delegasjon avviser alle anklager fra USA om at Iran er ansvarlig for angrepene. I en uttalelse fordømmer Iran angrepene på «sterkeste mulig måte».

Publisert: 15.06.19 kl. 08:37