PÅ VEI TIL NORGE: SAS-flyet fotografert på flystripen i Erbil mandag. Foto: Privat

Fem foreldreløse barna hentet ut av Syria – på vei til Norge

Et fly fra SAS har hentet de fem foreldreløse barna til en savnet norsk IS-kvinne, og lander i Oslo i kveld.

Oppdatert nå nettopp







VG har sett bilder som viser fem barn på flyplassen i Erbil i Nord-Irak, og fikk mandag ettermiddag opplyst av kilder at flyet hadde lettet.

Kort tid senere bekreftet Utenriksdepartementet at norske myndigheter henter hjem de fem foreldreløse, norske barna til Norge.

Ifølge nettstedet Flightradar24 tok SAS-flyet av fra Erbil klokken 17.42 norsk tid, og skal etter planen lande i Oslo klokken 22.30 i kveld.

– Vi kan bekrefte at SAS flyr på oppdrag fra norske UD med sitt hospitalfly, et ominnredet Boeing 737 800, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til VG.

TOK AV: Flyet tok av fra Erbil ved 17.40-tiden. Foto: Privat

Medisinsk sjekk

Statsminister Erna Solberg er glad for at de fem norske barna er på vei til Norge.

– Dette er barn som har opplevd ting barn ikke skal oppleve. De er spesielt sårbare barn fordi de er alene, og derfor har vi prioritert dem. Jeg vil takke alle som har bidratt i dette krevende arbeidet, sier Solberg i en pressemelding.

Ifølge UD vil barna få en medisinsk sjekk, og fulgt videre opp av hjelpeapparatet.

– Jeg understreker at det viktigste nå er at disse barna får omsorg, og at de følges opp i trygge og gode omgivelser. Informasjon om barna og oppfølgingen av dem er taushetsbelagt informasjon. De er små barn som har krav på skjerming, og jeg ber om at det blir respektert, sier statsministeren.

Overlevert til norske myndigheter

Talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene, Kamal Akef, opplyste i en pressemelding datert mandag at en delegasjon fra UD var på plass i Syria, og at de har fått overlevert de fem barna.

Ifølge en pressemelding, som VG har fått tilgang til, skjedde overleveringen i byen Ain Issa.

– Formålet er å redde barna fra en ekstremistisk atmosfære, og for å gjøre det mulig for dem å dra tilbake til deres land for å få riktig rehabilitering og for å bli reintegrert i sitt samfunn, skrev Akef i pressemeldingen.

Stor spesial: Arven etter IS

– Krevende og kompleks arbeid

Det er Utenriksdepartementet som har ledet arbeidet med å hente barna til Norge.

– Det har vært et krevende og komplekst arbeid, der vi har jobbet målrettet med å lokalisere, identifisere og ivareta barna. Sikkerheten til barna har vært styrende for dette arbeidet, og jeg er veldig glad for at de nå er på vei til Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Publisert: 03.06.19 kl. 17:53 Oppdatert: 03.06.19 kl. 18:26