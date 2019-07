INNESPERRET: Bildet tatt 10. februar 2010 viser interneringssenteret i Pearsall, Texas, hvor en 18-åring født i USA er blitt løslatt tirsdag etter å ha vært urettmessig anholdt i tre uker. Foto: Eric Gay / AP Photo

Advokat: Amerikansk Texas-tenåring løslatt etter tre ukers varetekt i immigrasjonsleir

Amerikanskfødte Francisco Erwin Galicia (18) fra Dallas var på ferie med venner da han ble stanset av grensemyndighetene i Rio Grande Valley. Etter angivelig tre uker i varetekt er han nå løslatt.

Moren Sanjuana Galicia bekrefter løslatelsen overfor The Dallas Morning News. 18-åringen har sittet i varetekt hos Toll- og grensebeskyttelse (CBP) og Immigrasjons- og tollvesenet (ICE) i mer enn tre uker, sier hans advokat Claudia Galan.

Både immigrasjonsmyndighetene, grensekontrollen og interneringsleiren, hvor 18-åringen ble satt i varetekt, har avstått fra å kommentere saken.

Broren ble deportert til Mexico

Francisco Erwin Galicia ble pågrepet 27. juni mens han var på tur sammen med sin 17-år gamle bror, Marlon Garcia, og en vennegjeng nær en kontrollpost i Falfurrias, omtrent 160 kilometer nord fra den amerikansk-meksikanske grensen, ifølge hans advokat.

Begge brødrene ble arrestert, og Marlon, som er født i Mexico og mangler lovlig status i USA, ble sendt til Mexico.

Ble anholdt ulovlig

Til tross for at Francisco Erwin Galicia hadde med seg et ID-kort som viser at han bor i Texas, ble han anholdt for ulovlig opphold.

Etter å ha blitt anholdt, ble Galicia overført til immigrasjonsmyndighetene, som plasserte ham i et lukket mottak hvor enkeltpersoner kan holdes i varetekt inntil en avgjørelse om deportasjon er klar.

Ifølge Galicias advokat er 18-åringen et offer for rasistisk praksis fordi alle i reisefølget er av latinamerikansk opprinnelse.

Ikke unikt tilfelle

Galicia er ikke den eneste amerikanske statsborgeren som har blitt holdt i forvaring av amerikanske immigrasjonsmyndigheter, skriver CNN.

En gjennomgang gjort av Los Angeles Times i 2018 viser at Immigrasjons- og tollvesenet hadde løslatt mer enn 1400 personer fra varetekt siden 2012 etter å blitt urettmessig anholdt av immigrasjonsmyndigheter.

Matthew Albance, nåværende fungerende direktør i Immigrasjons- og tollvesenet, sa til avisen den gang at de tar påstander om at amerikanske statsborgere blir satt i forvaring, veldig alvorlig.

Publisert: 24.07.19 kl. 11:18