Mistenkt for voldtekt av norsk kvinne: To av fem siktede løslatt

BENIDORM (VG) To av de fem franskmennene som er mistenkt for voldtekt av en norsk kvinne i 20-årene i Benidorm i spania, er løslatt.

Franskmennene, som er i alderen 18–19 år, ankom tingretten ved 11.20-tiden. Dagens fengslingsmøte, hvor dommeren skal ta stilling til om de fem skal varetektsfengsles eller løslates, går for lukkede dører.

Den lokale TV-kanalen telecinco melder at to av de fem mennene er løslatt etter å møtt i retten torsdag formiddag.

Mange journalister venter utenfor og flere TV-kameraer fra diverse spanske medier er rettet mot inngangen. Det er foreløpig ukjent når man kan forvente en avgjørelse.

Venninnen har varslet om uønsket berøring

De fem mennene mistenkt for voldtekt av en norsk kvinne i 20-årene. Politiet i Benidorm opplyser til VG at den fornærmede kvinnen kom i kontakt med mennene gjennom Instagram.

Kvinnen og en venninne ble denne uken med mennene til en ferieleilighet i Benidorm, hvor de hevder at overgrepet fant sted, skriver det spanske innenriksdepartementet i en pressemelding.

– Klokken 01.45 onsdag 7. august fikk myndighetene varsel fra legevakt om at to kvinner påsto at det var skjedd et seksuelt overgrep mot en av dem.

Politiet sier til VG at også venninnen skal ha varslet om at hun «ble berørt på en uønsket seksuell måte». Ifølge innenriksdepartementet skal hun ha forlatt huset, mens kvinnen i 20-årene ble igjen.

TILBAKE: Onsdag ble de fem mistenkte ført inn i bygget hvor voldtekten skal ha funnet sted. Foto: Manuel Lorenzo / EFE

Rask pågripelse

I et avhør på legevakten kort tid etter at myndighetene ble varslet, forklarte kvinnene at mennene etter planen skulle reise til hjemlandet neste dag.

– På grunn av den forestående turen til Frankrike ble etterforskningen raskt innledet, skriver innenriksdepartementet i pressemeldingen.

To av franskmennene ble pågrepet klokken 04.00 samme natt, mens de resterende tre ble pågrepet en halvtime senere.

Begge kvinnene ble overført til et større sykehus for grundigere undersøkelser.

Nekter

Kilder knyttet til mennenes forsvarere sier til det spanske nyhetsbyrået EFE at mennene nekter for å ha utført overgrepet, skriver avisen Information. Mennene hevder de hjalp kvinnen på med klærne og til å skaffe en taxi for både henne og venninnen da de ville forlate huset.

Underdirektør Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet sier til VG torsdag at de foreløpig kun kjenner til saken gjennom mediene.

Publisert: 08.08.19 kl. 11:40 Oppdatert: 08.08.19 kl. 15:57

