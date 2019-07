SKYLDIG: Albert Flick ble denne uken funnet skyldig i drapet på en kvinne i den amerikanske byen Maine. Foto: Andree Kehn / AP / NTB Scanpix

Vurdert for gammel til å drepe igjen – dømt for nytt drap

I 2010 fikk Albert Flick (77) en mildere dom fordi dommeren mente han var for gammel til å drepe. Denne uken ble han dømt for et nytt drap.

Det hele startet i 1979. Amerikaneren Albert Flick dømmes til 25 års fengsel for å ha knivstukket sin kone til døde – med konens datter fra et tidligere ekteskap som vitne, skriver NBC.

Motivet skal ha vært at hun ønsket å skille seg. Flick måtte først bli ført bort fra politiet da han fikk nyheten om skillsmissen, men skal ifølge Washington Post da han ble bedt om å hente tingene sine tatt med seg en kniv og knivstukket kvinnen 14 ganger.

I 2005 ble han tidlig løslatt for god oppførsel. Men allerede i 2007 ble han fengslet igjen, denne gangen for å ha slått og stukket en kvinne med en gaffel, samt for å forsøke og presse henne til ikke å vitne, skriver Washington Post.

Etter nok en gang å ha blitt løslatt, var han tilbake i retten i 2010. Da for å ha overfalt en annen kvinne, som til slutt klarte å komme seg unna. Da politiet kom for å arrestere ham, forsøkte han å ta sitt eget liv.

Aktor la ned påstand om åtte til ni års fengsel. Det mente dommeren var for mye.

– På et tidspunkt vil ikke Flick være kapabel til å utføre slike handlinger på grunn av alderen sin. Å la ham sitte i fengsel da gir ikke meningen, sa dommeren den gangen, ifølge NBC.

Flick dømmes til fire år i fengsel. Men måtte sone ytterligere to år, etter å ha jaget offeret med en skrutrekker da de møttes på gaten etter at han ble løslatt i 2014, skriver Washington Post.

Denne uken var han i retten igjen. Tiltalt for drapet på en 48 år gammel kvinne i den amerikanske byen Maine i juli 2018.

Juryen brukte ifølge NBC under én time på å finne 77-åringen skyldig i drapet.

Kvinnen ble drept av en rekke knivstikk, med sine tvillingsønner som vitner. Overvåkningsbilder skal ha vist de 11 år gamle sønnene løpe til moren sin etter drapet.

– Jeg er glad han er dømt, og at han aldri vil få gå rundt som en fri mann igjen, sier en venn av den drepte kvinnen til NBC.

Den endelig dommen er faller trolig 9. august. Det er ventet at Flick får alt fra 25 år til livstid i fengsel denne gangen.

– Jeg tror virkelig dette kunne vært forhindret. Det er ingen grunn til at denne mannen har hatt muligheten til å være en fri mann. Ingen grunn, har Elsie Clement, som så sin mor bli drept av Flick i 1979, tidligere uttalt.

