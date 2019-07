Prins Harry vil ikke ha flere enn to barn

Prins Harry sier han og hans kone hertuginne Meghan ikke vil ha flere enn to barn og deler bekymringer knyttet til klima og miljø.

I et intervju med britiske Vouge, som kona Meghan er gjesteredaktør for, diskuterer prinsen blant annet neste generasjonens liv på kloden med den 85 år gamle antropologen Dr. Jane Goodall.

– Vi er den arten på kloden som ser ut til å tro at den tilhører bare oss, og bare oss, sier prins Harry i intervjuet ifølge People.

Han forteller videre at han alltid har hatt en tilknytning og en kjærlighet for naturen, og sier at han alltid har vært bevisst på å ha det, men at det å bli far har endret hans perspektiv.

– Jeg vil ha maksimum to barn, sier Harry og fortsetter:

– Jeg har alltid tenkt at dette stedet er lånt.

34-åringen mener vi burde klare å etterlate kloden i en bedre tilstand for den neste generasjonen. Han sier også at menneskeheten er i ferd med å bli kokt levende.

Prins Harry og hertuginne Meghan fikk i mai sønnen Archie.

Publisert: 31.07.19 kl. 02:38

