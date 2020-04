I FULLT SMITTEVERNUTSTYR: Etterforskere fra politiet i New South Wales gjennomgikk onsdag kveld cruiseskipet «Ruby Princess», som nå ligger til havn i Port Kembla sør for Sydney.

Politiraid etter cruiseskandale: 30 prosent av dødsfallene i Australia knyttes hit

SYDNEY/OSLO (VG) Hvorfor fikk tusenvis av passasjerer fra det coronarammede cruiseskipet «Ruby Princess» spasere rett ut i gatene i Sydney 19. mars?

Da skipet la til kai i den svært folkerike havnen Circular Quay midt i millionbyen Sydney, var allerede 140 passasjerer isolert i sine lugarer.

Da helsevesenet oppdaget fire bekreftede smittetilfeller om bord, var det for sent. Da hadde allerede over 2600 passasjerer fått gå i land – uten å bli sjekket. Mange reiste videre, enten med tog, buss eller fly.

Etterpå er over 600 passasjerer fra skipet bekreftet smittet med coronaviruset. 15 er bekreftet døde, etter at en 62 år gammel kvinnelig passasjer døde onsdag.

I australske medier beskrives beslutningen om at skipet fikk legge til kai som en «fiasko» og en «skandale», og politiet i delstaten New South Wales har satt drapsetterforskere til å lede en etterforskning av hva som gikk galt, skriver Forbes.

MIDT I STORBYEN: «Ruby Princess» til kai i Sydney 19. mars. Foto: Dean Lewins/AAP

I Australia er i overkant av 6000 personer bekreftet smittet med coronacviruset, og 50 personer bekreftet døde. Det betyr at rundt ti prosent av de bekreftede smittede – og 30 prosent av dødsfallene – kan knyttes til dette ene skipet.

Dette er fire flere registrerte dødsfall enn det som er registrert fra cruiseskipet «Diamond Princess».

Onsdag kveld gikk etterforskere fra innsatsgruppen som har blitt døpt «Strike Force Bast» om bord på skipet, som nå ligger i havn i Port Kembla sør for Sydney, melder australske Guardian.

Iført fullt smittevernutstyr har de blant annet gjennomført avhør av deler av besetningen på 1040 personer, som ikke har fått forlate skipet.

18 medlemmer av besetningen har så langt blitt bekreftet smittet, mens rundt 200 har symptomer.

Etterforskningen vil ifølge politiet i New South Wales fokusere på mulige brudd på statlige eller nasjonale bilsikkerhetslover da skipet slapp passasjerene av, skriver de videre.

I tillegg til avhør av besetningen, ble det også samlet inn beviser da skipet ble raidet.

– Skip har en svart boks som ligner den på internasjonale fly, og både den og andre beviser har blitt beslaglagt for videre etterforskning, sier politisjef i delstaten Mick Fuller til Sydney Morning Herald torsdag morgen.

Ifølge politimesteren prøver de å få svar på mange ubesvarte spørsmål. Blant annet skal skip kun få legge til kai dersom kapteinen forsikrer lokale myndigheter om at skipet er sykdomsfritt, kommer det frem.

Uenighet om ansvar

Ifølge australske ABC News har den australske grensepatruljen (ABF) nå bekreftet at de mottok en telefonsamtale hvor det ble ytret skepsis mot å la skipet – som på det tidspunktet hadde rundt 140 passasjerer i isolasjon grunnet viruset – legge til kai.

– ABF-offiseren sendte en intern forespørsel og gjorde det i tillegg klart ovenfor New South Wales’ havnemyndighet at New South Wales’ helsedepartement hadde godkjent fartøyet, sto det i pressemeldingen fra grensepatruljen.

Ifølge avisen Sydney Morning Heralds kilder ba en australsk grenseoffiser om at skipet skulle få legge til kai i Sydney i en telefonsamtale med havnesjefen i byen.

Grensepatruljen skriver på sin side i pressemeldingen at de ikke prøver å forme eller påvirke havnemyndighetenes syn eller valg.

Ifølge The Guardian skal grensepatruljens kommissær, Michael Outram, ha sagt at helsedepartementet i New South Wales hadde gitt grønt lys for passasjerene til å gå i land da risikoen for videre smitte var «lav».

Den 25. mars skrev NTB at passasjerene som fikk dra fra skipet kun fikk en lapp med beskjed om å overholde hjemmekarantene i 14 dager, men at flere hadde reist med kollektivtransport, og at rundt en tredjedel skulle videre med fly til andre land.

Etter dette har reglene i Australia blitt markant strengere. Alle som har vært i utlandet settes i obligatorisk to ukers karantene på politibevoktede hoteller, og i de fleste delstater er samlinger på mer enn to personer forbudt.

