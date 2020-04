ÉN MILLION MUNNBIND: Over én million munnbind av typen N95 landet torsdag 2. april i Boston. Utstyret ble hentet fra Kina av New England Patriots Boeing 767–300. Foto: POOL New / X80003

Kamp om smitteverneutstyr: USAs «ville vesten»-metoder skaper sinne

USA provoserer sine allierte i en rå kamp om medisinsk verneutstyr under coronakrisen.

Den globale corona-pandemien har ført til mangel på medisinsk utstyr over hele verden. I USA er utbruddet ute av kontroll, og i underkant av 5000 mennesker har mistet livet.

Flere amerikanske guvernører har slått alarm og advart om utstyrsmangel, og amerikanske myndigheter har trappet opp innsatsen for å få fatt på nødvendig utstyr.

USA beskyldes nå for å kjøpe smittevernutstyr og stanse forsendelser som egentlig skulle gå til andre land.

Sier USA betaler over markedspris

En tjenestemann i det amerikanske sikkerhetsdepartementet sier til Reuters at både amerikanske selskaper og myndighetene denne uken har betalt over markedspris for mye av utstyret som er kjøpt i utlandet.

– Vi har fått tak i så mye som vi bare kan, sier vedkommende.

Mye av dette er kjøpt fra Kina, som søndag sa de blant annet har eksportert 3,86 milliarder munnbind eller andre ansiktsmasker siden 1. mars.

Dette skaper sinne hos flere av USAs allierte. Også tyske og franske tjenestemenn sier til nyhetsbyrået at amerikanerne betaler over markedspris for det viktige utstyret. Ifølge dem har USA også vunnet kontrakter på ansiktsmasker av høy kvalitet ved å gi høyere bud også etter at europeiske kjøpere trodde de hadde fått avtalen:

– Amerikanerne drar frem pengene på flyplassen og betaler tre eller fire ganger så mye som det vi har tilbudt, sa Jean Rottner, leder for den franske regionen Grand Est til RTL Frankrike onsdag i forrige uke ifølge Reuters.

– Amerikanerne er på vei, og de har med seg mye penger, sier en tysk regjeringskilde til nyhetsbyrået.

– Penger er irrelevant. De betaler uansett pris fordi de er desperate, sier en tjenestemann høyt opp i forbundskansler Angela Merkels parti ifølge Reuters.

– Moderne piratvirksomhet

Fredag sørget også et påstått «munnbind-tyveri» for oppstyr i det tyske senatet. Berlins regionalminister Andreas Geisel anklaget USA for å ha slått kloa i 200.000 ansiktsmasker som var på vei fra Kina til tysk politi.

– Selv ikke under en global krise bør det tys til «ville vesten»-metoder, sa han, og hevdet forsendelsen var blitt konfiskert i Thailand.

– Dette er moderne piratvirksomhet, tordnet ministeren videre, og la til at han ikke synes dette er måten å behandle en alliert på.

Trump avviste anklagen på en pressekonferanse i Det hvite hus lørdag kveld. En talsmann for det tyske innenriksdepartementet, Martin Pallgen, sier ifølge NTB at det fortsatt er uklart akkurat hva som skjedde og de jobber med å finne ut av det.

Den amerikanske ambassaden i Paris nekter også for at USA skal ha overbydd regionen Paris for et parti munnbind fra Kina, slik den franske politikeren Valérie Pécresse, sier til avisen Libération.

– Amerikanske myndigheter har ikke kjøpt munnbind som var ment å leveres fra Kina til Frankrike, skriver de i en uttalelse gjengitt i Washington Post.

– Drar frem pengene

Brasils helseminister Luiz Henrique Mandetta ergrer seg også over USAs metoder, og anklager Kina for å ha ignorert bestillinger fra Brasil til fordel for USA.

– USA har bestilt 23 store fly til Kina for å dra ned og hente utstyret de har skaffet seg, sa han denne uken til pressen ifølge Washington Post.

– Mange av våre kjøp, som vi hadde forventet for å styrke forsyningene våre, falt gjennom, sa helseministeren, og la til at han trodde USA hadde overbydd dem.

Talsperson Lea Crager i det amerikanske krisebyrået FEMA sier til Reuters at det er vanlig at prisen på visst utstyr går opp i krisetider.

Den Minnesota-registrerte delen av det globale selskapet 3M produserer munnbind, og sa før helgen at de er blitt beordret av Det hvite hus til å stanse alle forsendelser til Canada og Latin-Amerika, skriver Washington Post.

Dette vil ha store humanitære implikasjoner, sier selskapet selv i en uttalelse, og skriver at de er en viktig leverandør av slikt utstyr til helsepersonell i disse landene. De advarer også om at eksportnekt kan føre til at andre land gjør det samme.

Canadas statsminister Justin Trudeau sier ifølge Washington Post at handel bør gå begge veier. Han påpeker at tusenvis av sykepleiere fra Windsor i Ontario reiser over grense hver dag for å jobbe på amerikanske sykehus i Detroit.

