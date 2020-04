SVARTE PÅ KRITIKKEN: Statsepidemiolog i Sverige, Anders Tegnell, tilbakeviste at Sverige har valgt feil strategi under en pressekonferanse tirsdag. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Tegnell: – Kritikken baserer seg på feil tall

Statsepidemiolog Anders Tegnell tar ikke selvkritikk for sverges coronastrategi, og mener høye dødstall skyldes smitte på sykehjem.

Oline Birgitte Nave

Nå nettopp

22 forskere har i et debattinnlegg kommet med hard kritikk av Sverige sin coronastrategi, og etterlyser strengere tiltak. Under en pressekonferanse tirsdag svarte statsepidemiolog Anders Tegnell:

– Jeg fornekter at vi ikke har en gjennomarbeidet strategi, det har vi. Dessuten er dødstallene de siterer feilaktige. Det er flere grunnleggende feil i artikkelen, dessverre.

Tegnell mener at man ikke kan sammenligne dødstall med for eksempel Italia, da de nå kun registrerer dødsfall på sykehus. Han mener også at forskerne heller ikke har fått på plass riktig dato for dødsfallene de har tatt utgangspunkt i.

– Om man ser på dødsdato, har man ingen stigning i kurven i Sverige, den ligger konsekvent, sier han.

– Har mislykkes i å beskytte våre eldre

Ifølge VGs oversikt har Sverige 11.445 smittede og 1.033 dødsfall tirsdag klokka 17.30. Norge har på samme tid 6.623 smittede og 139 døde.

Statsepidemiologen mener at årsaken til at det er høyere dødstall i Sverige enn i Norge, er en forskjell i gjennomsnittsalder på de smittede.

– Jeg har sett på situasjonen i Norge, og vet at gjennomsnittsalderen på de som er smitta i Norge er veldig mye lavere enn i Sverige. Så jeg vil påstå at den øvrige strategien er ikke mislykket, men vi har mislykkes i vår måte å beskytte våre eldre som bor på sykehjem.

Registrerer corona-dødsfall på ulik måte: Sveriges dødstall fem ganger høyere enn i Norge

I Sverige er nesten halvparten av alle dødsfall hos personer over 70 år, personer som bor i eldreboliger, opplyste han i pressekonferansen.

– Det er helt åpenbart at sykehjem er et miljø der det er farlig å få inn smitte, og det innebærer at man får mange dødsfall, sier Tegnell.

Svenske myndigheter jobber nå med å forstå hva som har skjedd og hindre smitte på sykehjem andre steder i landet. Samtidig tilbakeviser Tegnell at strengere tiltak på et tidligere tidspunkt kunne hatt mye å si for utviklingen i landet.

Professor om Sveriges corona-strategi: – Dette vil påvirke oss

– Helsevesenet har hele tiden kunne ligget et steg foran. Helsevesenet har aldri vært i noe krise og har hele tiden hatt disponible plasser. Smitten på sykehjem tror jeg ikke vi kunne løst på noen uker. I Belgia har de hatt en utvikling som er verre enn i Sverige til tross for strenge tiltak, sier han.

I løpe av pressekonferansen påpekte han flere ganger at man ikke kan si noe om hvilken strategi som er best på et så tidlig stadium.

– Man skal være forsiktig med å bedømme hvem som har lyktes med ulike tiltak når land i dette tidspunktet befinner seg på ulike stadier i utviklingen.

Publisert: 14.04.20 kl. 19:35

