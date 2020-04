KONTROLL: Fra onsdag ble det innført streng kontroll om hvem som kom kjørende på veiene inn og ut av Moskva. Bevæpnet politi sjekket papirene til sjåfører og passasjerer.

Presset Putin: – Situasjonen endrer seg hver dag – dessverre ikke til det bedre

Folk står som sild i tønne for å komme inn på metrostasjonene i Moskva. Coronakrisen blir stadig verre for Vladimir Putin og Russland. Og presidenten beskyldes for å skyve ansvaret over på andre.

232 døde og nær 28.000 smittede er de ferske tallene fra russiske helsemyndigheter torsdag morgen.

I 79 av de 83 områdene som verdens største land er delt opp i, er det nå registrert coronasmitte.

– Vi ser at situasjonen endrer seg hver dag – og dessverre ikke til det bedre, sa president Vladimir Putin på et videobasert regjeringsmøte som det ble vist tv-bilder fra tidligere denne uken.

– Det er ingenting å skryte av, og vi har ikke nådd toppen av pandemien ennå.

Infeksjonslegen Nikolaj Malysjev sier torsdag ifølge RIA Novosti:

– De fleste eksperter er enige om at vi når toppen i juni-juli. For hver dag øker antallet syke og dessverre også antallet døde.

Moskovitten Pavel Anisimov forteller til VG om en kaotisk onsdag i hovedstaden:

– De fleste fortsetter å jobbe til tross for at det er sagt at folk skal holde seg hjemme til 30. april. Fra onsdag ble det innført adgangskort både for å kjøre bil og med kollektivtransport i Moskva. Politiet skulle sjekke alle kortene, så det ble lange køer både på veiene og ikke minst tett i tett med folk som skulle inn i t-banen.

Moskvas effektive metro-system transporterer på en vanlig dag nesten syv millioner mennesker, men onsdag la folk ut bilder på sosiale medier av lange køer for å komme inn på stasjonene.

– Hvordan reagerer folk flest på tiltakene?

– På den ene side godtar en del av befolkningen begrensningene og tiltakene, siden dette vil hjelpe i kampen mot coronaviruset.

– På den annen side er det folk som kritiserer at de økonomiske tiltakene som er kommet, ikke er gode nok, forteller Anisimov.







FÅR KRITIKK: Opposisjonen mener at Putin skyver ansvaret i corona-krisen over på de lokale myndighetene. Her fra en TV-tale onsdag.

– Vladimir Putin har klart endret retorikk de siste ukene, sier Helge Blakkisrud ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

– Lenge hevdet Kreml at situasjonen var under kontroll og at den planlagte grunnlovsavstemningen 22. april, som skulle åpne for Putin-styre også etter 2024, ville kunne foregå som planlagt. For et par dager siden tok imidlertid Putin bladet fra munnen og forkynte at Russland «ikke hadde noe å skryte av» når det gjaldt bekjempelsen av corona-viruset.

Blakkisrud sier at «Putin lenge holdt en påfallende lav profil i corona-krisen».

– Men han har de siste ukene blitt mer synlig med flere tv-overførte taler til befolkningen. Men Kreml har skjøvet hovedansvaret for håndteringen av krisen over på regionale myndigheter. Dette er uvanlig i det ellers svært så sentraliserte Russland. Årsaken er dels at Russland er et land med store regionale forskjeller og at bekjempelsen tilpasses lokale forhold, men også at de regionale guvernørene kan fremstå som syndebukker dersom corona-strategien slår feil, mener Russland-eksperten.

Det siste har gitt Putins kritikere vann på mølla:

– Corona har, som en boksåpner, avslørt alle manglene ved Putins politiske regime, skriver opposisjonspolitikeren Gennadij Gudkov i en kronikk på hjemmesidene til radiostasjonen Ekho Moskva.

Han skriver om «de patologiske løgnene til landets ledelse» og legger til:

– I stedet for den «kule presidenten» så folk plutselig en forvirret, ubesluttsom, svak mann, som ikke kunne beslutte en effektiv plan for å redde landet, tordner Gudkov videre.

– Russerne følte, mer enn de forsto, at Putin hadde forlatt dem i en avgjørende tid, og slapp unna med generelle ord, tomme løfter og slurvete tiltak.







LANGE KØER: Ambulansene sto i timevis i kø for å levere corona-pasienter til et sykehus i Khimi, rett utenfor bygrensen av Moskva.

Bildene fra Moskva viser blant annet ambulanser i lange køer for å levere pasienter til sykehusene. Det står i kontrast til at Russland har sendt coronahjelp til både Italia og USA – noe som kritikerne nå kaller PR-stunt.

– Covid-19-krisen synliggjør et av Putins mindre inspirerende trekk; Hans vilje til å la visse alvorlige utfordringer bli en annens problem, sier Russland-analytikeren Mark Galeotti til Voice of America.

Professor Vladimir Gelman ved St. Petersburgs europeiske universitet sier til VG:

– Putin har reagert for sent – og for lite.

Professoren snakker om både det medisinske og det økonomiske aspektet:

– Sykehusene og helsevesenet er ikke klar til å takle dette som kommer nå. Infrastrukturen er for dårlig, og det er for få folk.

– Putin har kommet med litt penger til næringslivet, men altfor lite.

Verst rammet er altså hovedstaden. Professor Gelman misunner ikke Moskvas borgermester Sergej Sobjanin:

– Han har fått frie hender fra Kreml og prøver å håndtere situasjonen – men han har ikke gjort det bra nok. Og han har en ekstremt vanskelig jobb.







SILD I TØNNE: Moskovittene sto tett i tett i kø for å komme inn på metrostasjonene onsdag. Det skyldtes et nytt system med adgangskort for å få lov til å reise. Men kontrollen tok lang tid og skapte store køer.

President Vladimir Putin sa i et regjeringsmøte tidligere denne uken at «alle mulighetene i militæret skal og bør brukes» i kampen mot corona-viruset.

KONTROLL: Vakter står med masker på Den røde plass - og passer på at ikke andre kommer inn der. Foto: YURI KADOBNOV / AFP

Han mener det er viktig at mindre byer rundt i Russland nå bruker muligheten som ligger i at pandemien ikke har kommet så langt som i storbyene Moskva og St. Petersburg. Men Putin får altså pepper for at han overlater ansvaret til de lokale lederne:

– Presidenten ledet ikke sin stab for å redde mennesker og økonomi. Han overlot ansvarett il de regionale lederne - og «glemte» å gi dem nok økonomisk støtte, skriver Gennadij Gudkov på Ekho Moskva.

Folkeavstemningen den 22. april er altså utsatt, og også markeringen av den såkalte seiersdagen, den 9. mai, henger i en tynn tråd. Det er ekstra ille i år, fordi det er 75 år siden 1945. 9. mai-paraden og feiringen er ekstremt viktig for russere - i alle aldre. Det er som 17. mai for nordmenn, selv om det markeres på en helt annen måte.

– Det er ikke tatt noen avgjørelse om 9. mai, forklarte Putin-talsmannen Dmitrij Peskov her om dagen. Men det virker ganske utenkelig at paraden kan gjennomføres som vanlig med en fullstappet Røde plass i Moskva.

Professor Vladimir Gelman sier til at VG at det viktigste for Putin er å «holde status quo i den politiske makten».

– Han bryr seg ikke så mye om mange bedrifter skulle gå konkurs.

Den kjente analytikeren Tatjana Stanovaja uttrykker seg på samme måte i en Carnegie-kommentar:

– Putin har vært nesten usynlig i corona-krisen. Han har hverken gitt sine egne vurderinger eller kommet med en handlingsplan - men begrenset seg til spredte tiltak og generelle ord. Ingen drama, ingen empati eller forsøk på å mobilisere.

