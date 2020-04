Lissa Hewan-Lowe og to kolleger leverer mat fra en restaurant i Brooklyn til Mount Sinai Hospital på Manhattan på Upper East Side. Foto: Thomas Nilsson / VG

Lege i coronaherjede New York bekymret: – Jeg har ikke ord

NEW YORK (VG) Samtidig som dødstallene fortsetter å stige i hardt rammede New York, tar flere saken i egne hender: Slik hjelper de helsearbeiderne i frontlinjen.

Sirener fra ambulansene høres nesten konstant under alle døgnet timer utenfor leiligheten til Lissa Hewan-Lowe på Manhatten. Hun bor like ved et større sykehus, og da hun nylig var i karantene med mistenkt corona-smitte hadde hun nok tid til å bekymre seg.

Hun hadde mange av symptomene, men måtte leve i uvissheten. Det var ingen tilgjengelige tester for de som ikke var alvorlig syke. Som nesten ferdigutdannet lege var hun samtidig frustrert over ikke å kunne jobbe på sykehuset, hvor hun var kalt inn for å hjelpe til i den største helsekrisen i moderne tid.

Selv om Italia og Spania fortsatt topper listen over flest døde, har USA nå flere med påvist smitte enn de to landene til sammen. Størst er økningen i New York, der snart 100.000 har fått påvist smitte.

New York står også for over 40 prosent av alle korona-relaterte dødsfall i USA. Sykehuskapasiteten er sprengt, og likhus og begravelsesbyråer er i ferd med å fylles opp.

Hva kunne hun gjøre for å hjelpe?

På Facebook fikk hun kontakt med flere kvinner, og sammen ble de enige om å støtte både lokale småbedrifter og sykehuspersonalet som jobber i fronten med den pågående krisen.

– Vi startet en innsamling hvor pengene går til å kjøpe mat fra lokale restauranter, som deretter leverer maten til sykehus. Vi har vært i kontakt med 19 sykehus som sier de gjerne vil ha hjelp av oss. Så langt har vi levert til en tredjedel.

Hun viser til at leger og sykepleiere ofte jobber svært lange skift uten tid til å tenke på mat. I tillegg har mange av sykehusenes kantiner stengt. I noen tilfeller har de også blitt tatt i bruk som ekstra rom for corona-pasienter.

Hun forteller at de får mange positive reaksjoner fra leger og sykepleiere med bilder av maten.

– Det er ikke bare måltidene de setter pris på, men det at noen faktisk bryr seg om dem.

Så langt har kvinnene stått bak nærmere 400 måltider. De har ingen planer om å gi seg med det første. Nå som Lissa er symptomfri og ute av karantenen, ser hun også frem til å komme tilbake på jobb til uken.

– Jeg ville komme allerede nå, men de sa nei og jeg forstår dem. Det er bra å ha en plan B dersom folk på sykehuset blir syke.

Legen Reem Sheikh samler in smittevernutstyr via Facebook. Foto: Privat

I en annen leilighet på Manhattan satt legen Reem Sheikh, som jobber ved høyskolen New York College of Podiatric Medicine. Hun har ansvar for ni personer, som snart er ferdigutdannede leger.

Hun var bekymret for elevene sine, som alle er ute og hjelper til på fire ulike sykehus i New York. Spesielt var hun bekymret for mangelen på smittevernutstyr.

Sammen med tre andre kvinner leverer hun nå munnbind, ansiktsmasker, beskyttelsesbriller og vernedrakter til flere ulike sykehus. Pengene til utstyret samler de inn via GoFundMe.

– Hvor ille er situasjonen?

– Jeg har ikke ord for å beskrive det. Det er en forferdelig situasjon. Vi trenger mer av alt når det gjelder smittevernutstyr. Slik det er nå, så bruker vi samme munnbind flere dager, selv om man egentlig skal bytte hver gang man treffer en ny pasient, sier hun til VG.

– Mine elever jobber med pasienter på akuttmottaket og med å teste folk for coronavirus, så de er i frontlinjen. Det er en gruppe modige individer. De er helter og støtten de får av de som sender penger til prosjektet betyr veldig mye for dem.

Levering av smitteverneutstyr til sykehus. Foto: Privat

Maya Rowencak Crauderueff er med i det samme prosjektet, og forteller at det er vanskeligst å få tak i såkalte N95-masker.

– Et problem er at det finnes mange kopier på markedet som ikke fungerer. En av utfordringene er at det er et svart marked for ansiktsmasker som importeres fra Kina. Men vi tørr ikke kjøpe fra dem. Vi kan ikke risikere legenes liv med utstyr som potensielt er defekt, sier hun til VG.

