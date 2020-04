HYLLET HELSEVESENET: Boris Johnson la ut en video der han hyllet det britiske helsevesenet etter at han ble utskrevet fra sykehus 12. april. Foto: Pippa Fowles / 10 Downing Street

Trump om telefonsamtale: – Han var som gamle Boris!

Den amerikanske presidenten sier britenes statsminister hørtes overraskende pigg ut etter å ha vært innlagt med covid-19. Ifølge den britiske avisen Telegraph vil Boris Johnson være tilbake på jobb allerede mandag.

– Han ringte meg for noen dager siden. Han hørtes utrolig ut, jeg var overrasket. Han var som gamle Boris, med en utrolig energi, forteller Trump på sin daglige pressekonferanse om coronakrisen.

– Han var både skarp og energisk.

Storbritannias statsminister Boris Johnson (55) er fortsatt sykmeldt etter å ha vært innlagt på sykehus med covid-19.

Han ble skrevet ut fra sykehuset 12. april, og i en hyllestvideo til det britiske helsevesenet, sier statsministeren at de reddet livet hans.

Johnson har tilbrakt den siste tiden på landstedet Chequers. Ifølge den britiske avisen Telegraph har Storbritannias regjering blitt bedt om å forberede seg på at Johnsen vender tilbake til jobb på mandag – midt i diskusjonene om hvorvidt enkelte av coronatiltakene skal lempes på for å få økonomien i gang igjen.

Storbritannia har torsdag kveld i underkant av 140.000 bekreftede smittetilfeller og over 18.700 dødsfall knyttet til coronaviruset. En gjennomgang fra Financial Times konkluderer med at de reelle tallene kan være langt høyere.

Johnson har ifølge Telegraphs kilder telefonmøter med sin stedfortreder Dominic Raab nesten daglig, og skal allerede ha bedt assistenter om å booke flere møter med ulike medlemmer av regjeringen.

– Han er ikke den typen person som er god på å gjøre ingenting. For å være ærlig har han jobbet nesten fullt den siste uken, sier en kilde til avisen.

En talsperson for statsministerens kontor sier til The Sun at Johnson holder seg oppdatert, og at han også har hatt en telefon-audiens med dronning Elizabeth denne uken.

– Han kommer seg, men vi kan ikke si når han vil være tilbake på jobb. Han vil følge rådet fra legene.

