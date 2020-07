Trump stakk etter kritisk spørsmål – delte misvisende video

Den amerikanske presidenten ble natt til onsdag norsk tid konfrontert med å ha delt en video som hevdet at det finnes en kur mot Covid-19. Videoen gikk også til angrep på Trumps egen coronarådgiver, Anthony Fauci.

I en spørsmålsrunde mot slutten av en pressekonferanse tirsdag, ble den amerikanske presidenten konfrontert med at han mandag hadde delt en video som blant annet hevdet at malariamedisin fungerte mot viruset.

CNNs journalist Kaitlan Collins påpekte at legen Stella Immanuel som figurerer i videoen, tidligere har uttalt at munnbind ikke fungerer og at det finnes en kur mot viruset.

– Hun har også sagt at leger lager medisin av romvesen-DNA og at de forsøker å lage en vaksine mot religion, sa Collins før hun ble avbrutt av president Trump.

– Hun var på lufta sammen med mange andre leger, som er store fans av hydroksyklorokin. Jeg syntes hun var en viktig stemme, fordi hun hadde hatt suksess med hundrevis av pasienter, svarer Trump, før han brått avslutter pressekonferansen.

– Ingen liker meg

– Mange leger mener medsinen fungerer ekstremt godt, sier Trump om bruken av hydroksyklorokin under pressebriefingen tirsdag.

I videoen presidenten delte dagen før, blir Det hvite hus’ egen coronarådgiver Dr. Anthony Fauci anklaget for å undertrykke bruken av medisinen i kampen mot coronaviruset.

– Jeg har ikke under noen omstendigheter misledet det amerikanske folk, forsvarer Fauci seg i et intervju i «Good Morning America» tirsdag.

– Kliniske studier som er gjort på effekten av hydroksyklorokin tyder på at det ikke er effektivt mot coronaviruset, sier han.

PRESSEBRIFING: USAs president Donald Trump mente tirsdag det var «litt merkelig» at Dr. Anthony Fauci scoret bedre på meningsmålingene enn han selv. Foto: Oliver Contreras / POOL / Sipa USA POOL

På tirsdagens pressekonferanse kommenterte Trump at Dr. Fauci gjør det bedre på meningsmålinger enn han selv. Han påpeker at Fauci tross alt er ansatt av nettopp Trump-administrasjonen, og at de kunne funnet noen mindre kompetente.

– Det er litt rart at han står så høyt i kurs, samtidig som at ingen liker meg, sier den amerikanske presidenten.

– Det kan bare være på grunn personligheten min, konkluderer Trump, som understreker at han har et godt forhold til Anthony Fauci.

Motsier egne eksperter

Under pressekonferansen hevdet Trump også at «store deler av landet er fri fra corona», selv om føderale myndigheter samme dag melder at 21 stater har så store utbrudd at de havner i «rødsonen».

Presidentens uttalelser tirsdag «undergraver hans egen pandemirespons med feilinformasjon og selv-besettelse», mener CNNs kommentator Stephen Collison. Det samme mener den republikanske Maryland-guvernøren Larry Hogan i et intervju i podkasten Anderson Cooper 365.

– Jeg tror ikke presidenten alltid hører på sine egne folk. I dag sa han at alle stater på gjenåpne, samtidig som at hans egne folk sier skoler må stenge ned.

– Først trodde jeg han var tilbake på rett spor da han forrige uke sa at viruset hadde potensial til å bli verre, og begynte å gå med maske selv. Nå sier han plutselig det motsatte av sitt eget team igjen, sier Hogan oppgitt.

Han har ikke noe godt svar på hvorfor Trump velger denne strategien.

– Jeg er ikke kvalifisert til å mene om hva som går gjennom hodet på presidenten før han sier det han gjør. Det finnes ikke nødvendigvis noen logisk forklaring, sier Hogan, som ikke tror presidentens strategi vil fungere for han.

– Han når ikke folk utenfor sine egne kjernetilhengere. Det er derfor han er i politisk trøbbel nå.

