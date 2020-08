Passasjerfly har krasjet i India – skulle hente hjem coronafaste

Et fly fra Air India Express fra Dubai, med minst 170 passasjerer, har krasjlandet på flyplassen Kozhikode i India.

Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres!

Bilder delt i sosiale medier viser et fly som er delt i to, tilsynelatende etter å ha havnet utenfor rullebanen på flyplassen.

Flyet skal ha fortsatt helt til enden av rullebanen, og falt ned i dalen, før det knakk i to, ifølge Flydirektoratet (DGCA).

Ifølge Hindustan Times skulle flyet hente hjem personer som var coronafaste i utlandet.

Minister for sivil luftfart sier ifølge India Today at det var 174 passasjerer om bord, ti spebarn, to piloter og fem kabinansatte.

MYE FOLK: Mange har samlet seg rundt flyet. Foto: Santhosh

Flyet tok av fra Dubai og skulle lande på Kozhikode flyplass i India i delstaten Kerala rundt klokken 20.00 lokal tid.

Reuters skriver at minst to personer har dødd i krasjen og inst 35 personer er skadet, ifølge politiet.

CNN skriver at tre personer har dødd i krasjen.

Klikk for å aktivere kartet

Delstatsminister i Kerala skriver på Twitter at han har oppfordret politiet og brannvesenet om å handle raskt etter flykrasjen.

– Jeg har også bedt tjenestepersonene om å legge til rette for redning og medisinsk hjelp, skriver han.

Et kriseteam er blitt sendt til stedet.

Ifølge Times of India bekrefter lokalt politi til nyhetsbyrået ANI at flyet skrentet under landing.

Lokale medier melder om døde, skadde og overlevende, men det er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Ifølge Hindustan Times var flyet i ferd med å lande. Avisen skriver at det regnet kraftig i området.

REGN: Lokale medier melder om dårlig vær i forkant av ulykken. Foto: Santhosh

Publisert: 07.08.20 kl. 17:39 Oppdatert: 07.08.20 kl. 18:17

Mer om Fly India

Fra andre aviser