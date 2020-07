FÅR GJENNOMGÅ: Grensehandelen lider stort under reiserestriksjonene til Sverige. Det synes Strömstad-ordfører Kent Hansson er leit. Foto: Harald Henden

Ordføreren i Strömstad: – Vi er sjanseløse

Vestre Götaland er fortsatt en rød sone. Kent Hansson, ordfører i Strömstad, mener området er sjanseløst på grunn av større byer i samme region.

– Det var ikke en overraskelse at det ikke ble grønt ettersom vi ligger i samme geografiske region som Göteborg, og der er smitten høyere. Vi kommer til å være helt sjanseløse, og det føles både frustrerende og litt urettferdig fordi vi nesten ikke har smitte i denne regionen.

Kent Hansson, Socialdemokraterna, er ordfører i Strömstad kommune. Han påpeker at smitten i Strømstad-området er på vei ned, men at regionen likevel er en av de røde sonene på grunn av smittetallene i Göteborg.

En oversikt fra den svenske Folkhälsomyndigheten viser at området nå har 17 484 smittetilfeller. For å gjenåpne grensen krever Norge at regionene har færre enn 20 nye korona-saker per uke per 100 000 innbyggere. Tall som Vestre Götaland er langt fra.

– Det føles ulogisk at man ikke kan finne en delregional løsning. Det er trygt her, hevder Hansson.

«Stappfullt» i Skåne

Sverige er et av landene som er hardest rammet av koronapandemien.

De siste tallene fra Folkhälsomyndigheten i Sverige fredag viser 78 997 smittetilfeller og 5 697 døde. I Norge er det meldt inn 9 088 smittetilfeller og 255 døde så langt i utbruddet.

– Hvor mange smittetilfeller har dere i Strömstad?

– Det var 28 tilfeller for noen dager siden. Vi hadde en økning med én person den forrige uken.

Hansson har snakket med kollegaer på den norske siden, som påpeker at Strömstad har lavere smittetall enn det Fredrikstad og Sarpsborg har. I Sarpsborg er det 87 registrerte smittetilfeller, og 131 i Fredrikstad.

TAR STØYTEN: Ordfører i Strömstad kommune Kent Hansson mener grensekommunene må ta støyten for Sveriges corona-strategi Foto: Harald Henden

Han påpeker at det også er «stappfullt» i enkelte grønne regioner.

– Jeg var en tur i Skåne forrige uken og det er et av områdene nordmenn kan reise til. Der var det stappfullt overalt.

Den svenske ordføreren forteller at Strömstad-området var tidlig ute med corona-tiltak.

– Vi stengte ned alle eldreboligene for besøkende langt før det ble besluttet i Sveriges regjering. Kommunen har sammen med næringsliv også ansatt turistverter som er ute på offentlige plasser i Strömstad.

Vertene går inn og sier ifra om noen holder for lite avstand.

– Folk skal kjenne seg trygge når de kommer hit, sier Hansson.

Tapt store inntekter

Strömstads næringsliv er i stor grad avhengig av nordmenn. Så langt har området hatt enorme tap på grunn av færre endagsbesøkende som kommer med bil, båt eller buss for å handle mat, alkohol og tobakk.

Ordføreren påpeker at området har tapt opp mot 95 prosent av de vanlige årsinntektene.

TOMT: Daftø Camping ved Strömstad i Sverige har vanligvis svært mange nordmenn som gjester, mange har hatt fast plass i mange år. Nå er det stille blant de mange tomme campingvognene. Foto: Harald Henden

– De store handelsplassene nære grensen bygger på norske kunder, og når de ikke finnes mer, så er det tomt.

Området har heldigvis hatt mange svenske turister i Strömstad i år, så besøksnæringen har gått overraskende bra, mener Hansson.

– Men det hjelper ikke grensehandelen, der kan vi aldri ta igjen det som er tapt.

Ikke overrasket

Ole Lind, butikksjef på Maximat, er ikke overrasket over fredagens reiseråd.

– Vi har fulgt med på kriteriene som gjelder, og vi har sett at Värmland ligger foran oss i løypa når det gjelder de kriteriene som Norge har satt.

Lind er forundret over at det stadig vises til det nordiske samarbeidet, men at det i går ble kjent at Danmark åpnet 12 «grønne» regioner – langt færre enn Norges 7 regioner.

POPULÆRT BLANT NORDMENN: På Nordby-senteret, rett over grensen fra Svinesund, baseres nesten hele omsetningen på handleglade nordmenn. Nå er senteret nesten folketomt. Foto: Harald Henden

– Tallene går godt nedover i Västra Götaland, så vi håper det blir vår tur etter hvert.

– Hvor mye har dere tapt i inntekter?

– Når vi sammenligner mot fjoråret, omsetningsmessig, har vi mistet 95 % i denne perioden. Det får store konsekvenser, og derfor ønsker i selvfølgelig å åpne så fort som mulig.

Få svensker gjør samme storhandel som det nordmenn gjør, og inntjening på dagsturer er derfor helt borte.

– All norsk handel er borte. Det er en god del som jobber der, som handler hos oss, og så er det noe handel fra Strömstad, men dagsturene har blitt helt borte.

Må i karantene hver dag

Alle ansatte i butikkjeden er korttidspermittert. Korttidspermittering vil si at ansatte jobber en til to dager i uken i stedet for fulltid.

Fordi butikken ligger i en rød sone, må alle ansatte som dagpendler hjem i karantene etter jobb.

– Hver dag når jeg kommer hjem, så går jeg i karantene. Det er også alle andre som er i samme situasjon.

Lind, i likhet med mange andre kollegaer, bor i Halden, hvor det nå er registrert 41 smittetilfeller. Det er 13 flere tilfeller enn hva Strömstad har, hevder Strömstad-ordfører Kent Hansson.

I MaxiMat er det mellom 60 og 80 personer som dagpendler. Mange haldensere som jobber i Svinesund-området er i samme situasjon.

– Vi er grensegjengere, som det heter. Det blir godt å ikke være det mer. Jeg er glad for at det åpnes mer og mer i Sverige, og så håper vi selvfølgelig at vi ikke er så langt unna i løypa. Det blir en annen hverdag.

