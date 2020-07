TOMT: Antonio Suarez har ikke åpnet hotellet sitt ennå – fordi det vil være dyrere enn å holde stengt. Gjestene bestiller den ene dagen, og kansellerer den neste. Foto: Klaudia Lech, VG

Turistnæringen i Spania blør: – Dyrere å åpne enn å holde stengt

ALBIR, COSTA BLANCA (VG) Norske Marianne Hoelgård så seg nødt til å stenge sin egen kafé på grunn av coronaviruset. Hos Antonio Suarez sildrer bassenget og gressklipperen går – men hotellet står tomt.

På denne tiden i fjor var det fullt – av både skandinaver, spanjoler og andre turister. Nå er bare vaktmesteren av til sammen 15 ansatte på hotellet La Colina i Albir fortsatt i jobb.

Resten er permitterte.

– Jeg kunne hatt litt aktivitet her, men det er mange faste løpende kostnader og staten straffer meg for å bare åpne litt. Det er dyrere å åpne enn å holde stengt, sier eier Antonio Suarez.

Han er blant dem som har valgt å ikke åpne for sommeren. Et par av leilighetene han leier ut for langtidsleie i nabobygget er imidlertid leid ut.

Selv om hotellene fikk lov til å åpne delvis fra 11. mai, valgte bare rundt ti prosent å gjøre det, viser tall fra det nasjonale statistikkbyrået (INE). Tallene for juni og juli er ennå ikke klare.

Fraværet av reisende, både spanjoler og utlendinger, har kostet turistsektoren 30.000 millioner euro i årets fem første måneder, skriver avisen Diario de Leon.

Men hvor store konsekvensene ender opp med å bli for en av Spanias viktigste næringer er ennå for tidlig å si.

Ti prosent belegg – midt i juli

Noen hundre meter lenger opp i byen har Albir Playa Hotell og Spa hatt dørene åpne siden 1. juli.

EKSTRA ARBEID: Selv med bare fem-seks gjester ved bassenget på Albir Playa Hotell og Spa, har Noelia Lopez måttet avlegge eksamen i det hun nå gjør aller mest: Desinfisere solstoler og å passe på at familier ikke blander seg oppi jaccuzien. Foto: Klaudia Lech, VG

Bare rundt ti prosent av om lag 200 rom er booket nå for tiden, forteller resepsjonisten Fran Titos. Halve staben er permittert – og hotellet går dermed for halv maskin når helgen kommer og det er ventet «fullt hus» med spanske helgeturister.

På de populære restaurantene i byen kan det se halvfullt ut ved middagstid. Men forsøker du å få et bord, er svaret at «beklager, det er fullt».

– Ingen garanti for at folk kommer

Jo, Antonio Suarez skulle gjerne åpnet opp. Det hadde nok kommet noen, forklarer han. Hotellet hans i Albir har gjennom snart 20 år trukket svært mange nordmenn, spesielt om vinteren. Om sommeren pleier gjestene å være mer blandet.

Nå er alt bare usikkert.

– Folk bestiller den ene dagen og kansellerer den neste. Kundene ringer meg, og sier at selv om flyene går, er de usikre på forsikringene sine og om de faktisk skal reise. Mange ting spiller sammen her. Jeg har ingen garanti for at folk faktisk kommer, sier han.

FULLT AV MINNER: Antonio Suarez finner fram fire fotoalbum med minner fra årene på La Colina i Albir – et sted folk gjerne reiser til igjen og igjen. Og flere skal det blir, spørsmålet er bare når. Foto: Klaudia Lech, VG

I stedet har Antonio begynt å pusse opp. Resepsjonen står på hodet. Kjøkkenet likeså. Telefonen ringer i et sett mens hotelleieren sjonglerer samtaler med håndverkere, forbipasserende og VG.

Plutselig har han en norsk, fast kunde som vil booke et opphold på tråden. Antonio skravler og spøker.

– I september eller oktober? Det går bra! Hils kona, sier han før han legger på.

Til høsten føler han seg nokså sikker på at han åpner hele hotellet. Men nå er det hele et spørsmål om hva som faktisk vil lønne seg. Arbeidsgivere har i stor grad vært fritatt fra å betale arbeidsgiveravgift for de permitterte under coronakrisen.

Dersom Antonio tar enkelte ansatte tilbake i arbeid, vil han ikke lenger være fritatt for en like stor del av arbeidsgiveravgiften som hvis han hadde holdt stengt, sier han.

Bare denne utgiften vil koste ham 30.000 og 40.000 kroner i måneden, anslår han.

FRUSTRERT: Antonio Suarez er frustrert over myndighetenes regler. Kundene kommer tilbake, det vet han. Men akkurat nå har han ingen garanti for det. Foto: Klaudia Lech, VG

– Om jeg åpner, blir jeg straffet fordi jeg må betale høyere arbeidsgiveravgift for alle mine ansatte – ikke kun de to jeg tar tilbake i jobb, sier Antonio.

Nå er han jevnlig i dialog med advokatene sine om hva han skal gjøre.

– Jeg må regne på om jeg skal åpne. De sier til meg at jeg ikke burde gjøre det nå.

Stengte kafeen for godt

Et skilt med påskriften «til leie» – henger halvveis over et håndmalt skilt med den kongepuddelen Pavarotti på. Her har Marianne Hoelstad og familien drevet kafeen de kalte opp etter sin gamle hund.

Kort tid etter en fullsatt premiereforestilling på årets voksenteater i mars forsto hun alvoret.

Det var bare å stenge. Noen få dager senere gikk hele Spania i lockdown.

Marianne har satt opp teaterforestillinger, arrangert konserter, quiz og en rekke andre kulturelle arrangementer myntet spesielt på nordmenn gjennom nærmere 12 år på Pavarotti. Både mannen, datteren og hennes to fosterbarn har jobbet der. Til og med barnebarnet hjalp til – første gang som Jesusbarnet på scenen bare tre måneder gammel.

– Det er synd å legge ned og det var en tøff beslutning. Men her handlet alt om å samle folk, og det går jo ikke nå, sier hun.

EPOKE OVER: Årene med Cafe Pavarotti er over. Marianne Hoelstad har levert fra seg nøklene. Når så å si alle kundene var norske, og virksomheten handlet om å samle folk, lot det seg ikke å gjøre å holde stengt på ubestemt tid. Foto: Klaudia Lech, VG

Hun forsto allerede i mars at dette kunne bli ille, men det lot seg ikke gjøre å forhandle husleien. De sa opp leieforholdet.

– Det var ikke økonomisk forsvarlig å holde stengt uten å ane når vi kunne åpne.

Kafeen var bare én del av virksomheten hun og mannen har. Å søke statlig støtte ble derfor ikke aktuelt. De har flere ben å stå på. Språkkursene holder hun nå online. Det glansede magasinet AktueltSpania tjener hun annonsekroner på. Dessuten leier hun ut en egen leilighet i tillegg til å formidle utleie for andre.

– Hvordan opplever du at næringslivet her er påvirket av coronakrisen?

– Jeg har ikke sett så mange «til leie»-skilt ennå. Noen har vært kreative, for eksempel restauranter som har lagt om til catering. Andre har valgt å holde stengt fordi de har fått statlig støtte da. Men jeg tror den store smellen kommer senere.

VG I SPANIA: Synne Eggum Myrvang og Klaudia Lech.

