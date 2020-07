UTE: President Donald Trumps tidligere private advokat, Michael Cohen, blir fredag løslatt fra fengsel etter at en domstol i USA har slått fast at han er blitt utsatt for gjengjeldelse av regjeringen på grunn av planene om å gi ut en bok om presidenten. Foto: J. Scott Applewhite/ AP/ NTB scanpix

Michael Cohen løslates fra fengsel – igjen

Donald Trumps eksadvokat Michael Cohen skal løslates fra fengsel, har en domstol i USA bestemt og beskylder regjeringen for å ville hevne seg på advokaten.

NTB

Hanna Haug Røset

For mindre enn 10 minutter siden

Cohen har selv hevdet at han ble satt tilbake i fengsel som hevn for at han ikke ville skrinlegge planene om en bok om Donald Trump før valget i november.

Torsdag fikk han støtte for sitt syn da dommer Alvin K. Hellerstein sa at Cohen skulle løslates fredag klokken 14 lokal tid. Dommeren sa i sin begrunnelse at han aldri har sett noe tilsvarende.

– Gjengeldelse

– I løpet av mine 21 år som dommer, hvor jeg har dømt mennesker og sett på vilkår for løslatelser, har jeg aldri sett noe slikt. Hvorfor skulle Kriminalomsorgen be om noe sånt med mindre det dreide seg om en gjengjeldelse, skriver Hellerstein.

– Og gjengjeldelsen dreier seg om hans ønske om å utføre sin grunnlovsfestede rett til å gi ut en bok, skriver dommeren videre.

Cohen, som tidligere var Trumps personlige advokat, ble i mai på grunn av coronapandemien løslatt fra fengsel for å sone dommen på tre års fengsel ved hjemmesoning.

Pågrepet på nytt

Den 9. juli ble han derimot på nytt satt i fengsel fordi han angivelig ikke oppfylte kriteriene for hjemmesoning.

Ifølge Daily Mail ble Cohen 4. juli observert på en fransk restaurant sammen med sin kone og et vennepar. New York Post har publisert bilder fra restauranten. The Independent, som også omtalte saken, skrev at Cohen risikerte å bli satt tilbake i fengsel fordi han brøt reglene for husarresten. Det avviste imidlertid Cohens advokat.

Påtalemyndigheten skal blant annet ha forsøkt å få Cohen til å signere et dokument hvor han skulle frasi seg retten til å utgi en bok om Trump.

Nå har Cohen og påtalemyndigheten en uke på seg til å bli enige om vilkårene for løslatelsen når det gjelder Cohens deltagelse i mediene.

Danya Perry som prosederte Cohens sak i retten sier ifølge CNN i en uttalelse at sommerens avgjørelse slår fast at myndighetene ikke kan sette som vilkår at Cohen ikke skal utgi boken.

Publisert: 23.07.20 kl. 20:01

