INGEN HJELP Å FÅ: Den utvviklingshemmede 22-åringen Yousef Hatam trenger kontinuerlig hjelp, men familien har ikke råd til avlastning og ser ikke noen annen utvei enn å binde ham fast for hans egen sikkerhet. Her sammen med faren Turki Hatem. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Død og desperat fattigdom: Byen som har falt utfor stupet

TRIPOLI, LIBANON (VG) I et hus i Libanons fattigste by er den alvorlig syke Youssef (22) bundet fast til en sofa – fordi familien ikke har råd til hjelp. I et annet nabolag sørger familien til en ung mann som ble drept da han demonstrerte for forandring.

I middelhavsbyen Tripoli har coronatiltakene nå dyttet byen over kanten og banker settes i brann – i et land som allerede før viruset var lammet en den verste økonomiske krisen i landets historie.

Det er morgen og vi kjører nordover langs Libanons vårgrønne kyst, mellom det turkise havet og de høye fjellene. Vi parkerer bilen idet menneskene i den over 3000 år gamle havnebyen er i ferd med å våkne.

Vi går inn i nabolaget Hay el Tanak og møtes av den 70 år gamle bygningsarbeideren Turki Hatem.

Vi forteller ham hvorfor vi har kommet akkurat hit.

Turki vinker med hånden og tar oss igjennom et trangt smug av blikkskur og falleferdige murkonstruksjoner, og viser oss inn i hjemmet sitt.

Huset har to rom som deles av syv mennesker. Toalettet er på kjøkket, og familien har ikke råd til å tømme kloakken som nå lagres i et overfylt hull i gulvet.

Kjøkken og toalett i Hatem-familiens hus. Foto: Amund Bakke Foss, VG

I stua sitter Turkis sønn, 22 år gamle Youssef Hatam, som har et tau rundt hoftene, som er knyttet fast i sofaen.

Da Youssef ble født fikk familien beskjed om at han bare hadde ett år å leve. Han hadde en hjerneskade og kroppen ville ikke vokse som vanlig. Yousef fortsatte likevel å leve - mot alle odds.

Den unge utviklingshemmede mannen trenger assistanse døgnet rundt og kan aldri forlates alene.

– Sist gang vi var hos en lege eller sjekket ham ved et sykehus var Youssef fem år gammel. Vi har hverken råd til legesjekk eller annen form for assistanse, sier faren Turki, mens han holder sønnen i hånden.

Han gir ham et kyss på kinnet.

Ifølge moren, Samar, kunne sønnens vært friskere om familien fikk hjelp av myndighetene, men familien, som er nederst på rangstigen av fattige i Libanon, sier de aldri har fått noe tilbud om hjelp.







I tillegg til muskulære problemer kan Youssef Hatem ikke snakke og har mistet alle tennene. Her sammen med faren Turki Hatem.

50 kroner for syv mennesker – corona stoppet inntekten

Mens verden går inn i en alvorlig global økonomisk krise som følge av coronaviruset, og mange land sliter tungt, er Libanon nå et av de landene i verden med aller dårligst økonomiske utsikter.

FNs sikkerhetsråd ba denne uken verdensamfunnet om å bidra til å takle landets ukontrollerte økonomiske fall og den raskt forverrede humanitære situasjonen.

For familien VG møter har en mørk livssitusjon, nå blitt helsvart.

Som følge av coronaviruset, og de strenge smittevernstiltakene, har Turki ikke hatt inntekt på over to måneder. Familien på syv sier de har et daglig budsjett på rundt 50 kroner, men siden verdien på den lokale valutaen stuper, har prisen på mange dagligvarer blitt doblet på svært kort tid.

For å overleve er familien avhengig av hjelp fra veldedige organisasjoner – som av og til gir dem mat.

– Vi tror situasjonen bare blir verre. Vi ser ingen fremtid for oss, sier Yousefs mor Samar.

UNDER FIRE KILO: Mona Kosok er seks måneder gammel og veier under fire kilo. En baby på hennes alder bør veie rundt åtte kilo. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Babyen Mona får ikke næring

Vi går videre, og blir invitert inn i et hjem med ett rom, der en familie på fem lever.

– Alt arbeid har stoppet opp de siste månedene, sier maleren Hossam Kosok (55).

Han og kona Meisa fikk for seks måneder siden deres tredje barn, Mona, som ligger i en barneseng i hjørnet av rommet.

Hun veier litt under fire kilo, men burde med vanlig sunn vekst veie åtte.

Som nyfødt ble hun lagt i kuvøse, men familien hadde ikke råd til videre behandling eller sykebesøk. Nå trenger Mona en spesiell morsmelkserstatning som skal gi henne ekstra næring, men fordi prisen er doblet har ikke Hossam og Meisa lenger råd.







INGEN SKOLE: Autistiske Helmi Tartosi er 14 år og har ifølge familien aldri fått et skoletilbud fra den libanesiske staten. De har ikke råd til privatskole.

Før det folkelige opprøret som spredte seg over hele Libanon i fjor høst, sa Verdensbanken at en tredjedel av befolkningen levde under fattigdomsgrensen. Tidligere i år oppdaterte de tallene til 45 prosent.

Men så grep coronafrykten landet.

Den libanesiske staten stengte ned alt av forretninger og innførte portforbud. Det hindret smittespredningen effektivt, men tiltakene tok et siste kvelertak på mange allerede hardt pressede familieøkonomier. Nå hevder libanesiske myndigheter at 75 prosent av befolkningen trenger en eller annen form for hjelp.

Fakta om Libanons økonomiske kollaps * Sunnimuslimen og milliardæren Saad Hariri (49) ledet fra januar 2019 en samlingsregjering med 30 statsråder der de fleste av Libanons partier er representert. * Regjeringen så dagens lys åtte måneder etter et valg der den sjiamuslimske Hizbollah-bevegelsen gikk seirende ut. * Valget på ny nasjonalforsamling i mai 2018 var det første på ni år i Libanon. * I henhold til Libanons maktfordelingsprinsipp skal presidenten være kristen, statsministeren sunnimuslim og nasjonalforsamlingslederen sjiamuslim. Plassene i nasjonalforsamlingen skal deles likt mellom kristne og muslimer. * Krigen i Syria har skapt store problemer for Libanon, der hver sjette innbygger er syrisk krigsflyktning. Landet var fra før hjem for mange palestinske flyktninger. * Libanon sliter med stor gjeld og stort budsjettunderskudd, høy arbeidsledighet og omfattende korrupsjon. * Under Pariskonferansen i april 2018 fikk landet tilsagn om rundt 100 milliarder kroner i bistand de kommende årene for å møte de vanskene flyktningkrisen har skapt. * Giverne stiller imidlertid krav om omfattende budsjettkutt og reformer. * Forslag om kutt i offentlige lønninger, pensjoner og velferdsordninger har møtt stor motstand. Forslag om økte skatter og avgifter utløste 17. oktober landsomfattende demonstrasjoner. * 29. oktober kunngjorde Hariri regjeringens avgang, og protestene har fortsatt mens en ny regjering har latt vente på seg. * 19. desember ble den sunnimuslimske universitetsprofessoren Hassan Diab (60) utpekt til ny statsminister med støtte fra Hizbollah-bevegelsen. * Situasjonen har bare forverret seg etter det. Den lokale valutaen, libanesiske lire, har krasjet og mistet halvparten av sin verdi på kort tid. * Landets banker har innført uformell kapitalkontroll, noe som betyr at folk ikke fritt får tatt ut pengene de har i banken, samtidig som verdien av sparepengene forsvinner for hver uke som går. * Libanon er helt avhengig av import og med verdifallet på valutaen har også matprisene skutt i været. NTB/VG Vis mer

Allerede i januar kokte sinnet mot Libanons politikere og den skakkjørte økonomien over i voldelige opptøyer.

På en plakat, under et gateslag mellom sikkerhetsstyrker og demonstranter den gangen, sto det skrevet: «Når folket er sultne spiser de sine ledere».

BROREN TIL DEN DREPTE: Said al Fouad, broren til demonstranten Fawwaz Fouad al Samman, som ble drept av den libanesiske hæren for to uker siden, marsjerer igjennom Tripoli. Foto: Amund Bakke Foss, VG

«De sultnes revolusjon»

Etter en roligere periode forårsaket av coronaviruset, har demonstrantene de siste ukene igjen tatt til gatene med et sinne enda mer eksplosivt enn før.

Demonstrantene sier til VG åpent at de ikke lenger har som mål å være fredelige, fordi politikerne ikke lyttet til deres fredelige protest i fjor.

Molotov-brannbomber kastes nå mot banker i flere byer. Bankene har innført kapitalkontroll som hindrer mange innbyggere i å få tilgang til sparepengene sine, og har derfor blitt symbol på den mislykkede økonomiske politikken i landet.

Aller mest aktive i den nye bølgen med demonstrasjoner er de fattige innbyggerne i Tripoli, byen som i flere tiår har blir nedprioritert og tilsidesatt av landets mektigste. For eksempel er to av brødrene til utviklingshemmede Yousef, som VG besøkte, aktivt med i demonstrasjonene.

Det voldsomme opprøret her de siste ukene kalles nå «De sultnes revolusjon».

les også Fattigdom overgår smittefrykt: Libanesere tar til gatene i sult og sinne

Mandag for to uker siden var sentrum av Tripoli en kampsone, dekket i brann, røyk og tåregass, i et slag mellom illsinte demonstranter og den libanesiske hæren.

I det voldsomme kaoset ble 26-åringen Fawwaz el Samman, som nylig var blitt far, skutt av en soldat. Han døde av skadene morgenen etter.







MISTET BROREN: Fatima Fouad (24) foran en nedstengt bank i sentrum av Tripoli.

Søsteren av den drepte tror flere vil dø

På det samme torget der Fawwaz ble drept, møter VG hans lillesøster Fatima Fouad (24).

– Det som skjedde har vært så smertefullt, men jeg gjør mitt beste for ikke å tenke på min personlige sorg. Det personlige har nå blitt politisk. Det var min bror som døde, men det kunne vært hvem som helst i denne byen, sier hun.

Fatima er omringet av andre demonstranter på torget, mens vi snakker. Hun står foran en bank som er boltet igjen med metallplater. En annen bank, noen meter bortenfor, er utbrent.









Aala Fouad, en annen bror av den drepte, bæres gjennom Tripolis gater på vei mot familien hus.

Fatima forteller at halvparten av byens unge ikke klarer å finne arbeid, og at fattigdommen nå har nådd 80 prosent av byens innbyggere.

– Alle sliter med det samme - å skaffe mat til familien sin. Her er det mer sannsynlig at folk dør av sult, enn av coronaviruset. Regjeringen er i komplett fornektelse av det som utfolder seg her, sier hun.

24-åringen tror at mange flere vil bli drept i kampen for å endre den økonomiske politikken i landet.

– Min bror representerer et klart eksempel på den klassekampen som vi nå opplever. Det er den fattige majoriteten mot ett prosent av eliten i landet.







Folkemengden ber utenfor huset til den drepte demonstranten.

Kort tid etter at vi snakker sammen, starter demonstrantne å marsjere mot familiehuset til Fawwaz. De vil hylle byens nye «martyr».

To av brødrene hans blir løftet opp på venners skuldre, mens Fatima går foran og roper slagord mot Sentralbanken. «Vi er ikke redde!» roper hun.

Under huset samler flere hundre demonstranter seg, mens hele familien står på balkongen, inkludert den lille babyen som Fawwaz etterlater seg. Moren hans slår ut med armene og gråter.

Mange av demonstrantene, som har kommet fra Libanons hovedstad Beirut for å vise støtte til byens hardt prøvede innbyggere, knytter nevene og roper i takt:

«Tripoli, vi er med deg til døden!»







Demonstrantene viser sin støtte til familien til den drepte.

Publisert: 10.05.20 kl. 17:06

