HURTIGSYKEHUS: På ti dager har Kina bygget et eget sykehus i Wuhan for å ta i mot og behandle coronasmittede. Foto: Chinatopix / AP

WHO: Coronaviruset er ikke en pandemi

Coronaviruset fortsetter å spre seg, tross ekstreme tiltak både i Kina og andre land. Viruset har likevel ennå ikke forårsaket en pandemi, sier Verdens helseorganisasjon (WHO).

Andreas Løf

NTB

For mindre enn 10 minutter siden

Antallet bekreftede tilfeller i Kina var tirsdag 20.463, inkludert de delvis selvstyrte byene Hongkong og Macau.

Økningen sammenlignet med forrige tall fra kinesiske myndigheter var på over 300 personer. Og det reelle antallet smittende kan være langt høyere, siden mange trolig bare får milde symptomer og ikke blir registrert av helsemyndighetene.

Spredningen av viruset fortsetter tross de ekstreme tiltakene som er innført for å bremse epidemien. Tirsdag ble det innført strenge restriksjoner på innbyggernes bevegelser i flere nye byer som ligger langt unna Wuhan, der sykdommen oppsto.

WHOs sier på en pressekonferanse at de foreløpig ikke vil erklære at verden er i en pandemi-situasjon som følge av viruset, selv om det nå har nådd 25 land.

– Per nå er vi ikke i en pandemi, sier lederen for WHOs avdeling for pandemier og epidemier, Sylvie Briand.

En pandemi er en infeksjonssykdom som rammer mennesker eller dyr over et omfattende geografisk område. En epidemi som sprer seg over store deler av verden kalles en pandemi.

Flere byer isolert

Både i Taizhou og deler av byene Hangzhou og Ningbo får heretter kun én person per husholdning gå ut for å handle annenhver dag.

I Taizhou er 95 togruter innstilt. Restriksjonene i Hangzouh omfatter bydelen hvor IT-giganten Alibaba har sitt hovedkvarter.

Alle de tre byene ligger i provinsen Zhejiang ved den kinesiske østkysten, langt unna innlandsbyen Wuhan.













Fra før er rundt 50 millioner mennesker mer eller mindre isolert som følge av tiltakene i provinsen Hubei, der Wuhan er hovedstad.

Her er de fleste veier og jernbaner stengt, og flyavganger innstilt. I tillegg har kinesiske myndigheter på rekordtid sørget for bygging av to nye feltsykehus i Wuhan.

Cruiseskip i karantene

Flere andre land har iverksatt svært strenge tiltak for å unngå spredning av sykdommen utenfor Kina.

USA er ett av flere land som har innført innreiseforbud for utenlandske reisende som kommer fra Kina – noe som har utløst stor misnøye hos kinesiske myndigheter.

I Japan er et cruiseskip med 3.700 personer om bord satt i karantene. Én tidligere passasjer har fått påvist det nye coronaviruset, og åtte personer om bord har feber eller andre mulige symptomer.

Klikk på faktaboksen under for å se en tidslinje over utviklingen siden viruset ble identifisert:

Slik har viruset spredd seg 12. desember 2019. Et nytt coronavirus blir identifisert i byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Verdens helseorganisasjon (WHO) blir informert.

31. desember. 27 tilfeller av en ny type lungebetennelse blir påvist i Wuhan.

1. januar. Et sjømatmarked i Wuhan pekes ut som smittekilde.

7. januar. WHO opplyser at det er snakk om en ny type coronavirus som får navnet 2019-nCoV eller Wuhan-virus.

9. januar. En 61 år gammel smittet mann fra Wuhan blir den første som dør.

13. januar. Det første tilfellet utenfor Kina påvist i Thailand. De neste døgnene følger Japan, Sør-Korea og USA etter.

20. januar. Kinesiske myndigheter bekrefter at Wuhan-viruset kan spres fra person til person.

21. januar. Første tilfelle påvist i USA.

22. januar. 440 har fått påvist smitte, 17 er bekreftet døde. Hongkong, Nord-Korea og Macau stenger grensene og flere land begynner å sjekke tilreisende fra Kina.

23. januar. Wuhan og flere andre byer i Hubei-provinsen blir isolert.

24. januar. Første tilfellet i Europa påvist i Frankrike.

25. januar. Viruset påvist i Australia, Nepal, Shanghai og Malaysia.

27. januar. 2.750 har fått påvist smitte, 81 er døde. Canada, Kambodsja og Sri Lanka rapporterer første tilfeller.

28. januar. 4.515 smittede har fått påvist smitte, 106 er bekreftet døde. Første tilfelle påvist i Tyskland.

29. januar. Første tilfelle påvist i Finland.

30. januar. Over 8.000 smittet, 170 er døde. Første tilfeller påvist i Midtøsten og India.

31. januar. WHO erklærer utbruddet en internasjonal folkehelsekrise. Første smittetilfeller bekreftet i Italia, Sverige og Storbritannia.

1. februar. 14.380 har fått påvist smitte, 304 er bekreftet døde, de aller fleste i Hubei-provinsen.

2. februar. Første dødsfall utenfor Kina registrert på Filippinene. Thailandske leger mener å ha funnet en mulig kur.

3. februar. 17.200 bekreftet smittet og 361 er døde.

4. februar. 20.463 har fått påvist smitte, 425 er døde. Ingen har ifølge Folkehelseinstituttet fått påvist smitte i Norge

Sykdommen er påvist i minst 25 land i tillegg til Kina, men i disse landene er det snakk om forholdsvis få tilfeller. Tirsdag kom det melding om det første tilfellet så langt i Belgia – en belgier som har oppholdt seg i Wuhan og som så langt ikke har fått noen symptomer.

Antall dødsfall som følge av sykdommen i Kina var tirsdag 426, inkludert én person i Hongkong som døde tirsdag. Mannen var 39 år gammel og hadde underliggende helseproblemer, ifølge myndighetene.

Den eneste som så langt har mistet livet utenfor Kina, er en kinesisk mann som døde under et opphold på Filippinene.

Sjelden innrømmelse

Kinas president Xi Jinping sier ifølge New York Times at krisen er en «en massiv test for Kinas system og evne til å styre». Tidligere samme dag kom landets mektige politbyrå med en sjelden erkjennelse av «svakheter» i den umiddelbare håndteringen av utbruddet.

Xi advarer tjenestemenn mot å ikke følge ordre eller tillate «at byråkrati og praktisering av formaliteter for formalitetens skyld» står i veien for regjeringens arbeid med å få utbruddet under kontroll.

STERKERE LUT: Kinas president Xi Jinping antyder at landet vil bli enda mer aggressivt i håndteringen av coronavirus-utbruddet. Foto: Jason Lee / AFP

– De som ikke adlyder denne felles ordren eller ikke skjøtter sitt ansvar vil bli straffet, sier han.

Publisert: 04.02.20 kl. 12:49

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser