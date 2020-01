GISSELDRAMA: Innbyggere og politimenn utenfor bygningen der bursdagsgjestene ble holdt som gisler i Uttar Pradesh i India. Foto: ANI / REUTERS

Invitert i bursdagsfest: Minst 20 kvinner og barn holdt som gisler

Mannen, som var ute på prøve fra fengsel, hadde invitert barna i den indiske landsbyen til bursdagsfest for datteren. I stedet tok han dem som gisler.

Etter rundt ni timer ble mannen skutt og drept av politiet, og gislene reddet ut, skriver Times of India.

Hendelsen skjedde i distriktet Farrukhabad i den indiske delstaten Uttar Pradesh, hvor mannen hadde invitert barn fra nabolaget til bursdagsfeiring for datteren.

Da de kom til huset, ble gjestene, og også mannens kone og barn, tatt som gisler.

– Han hadde invitert barna under dekke av en bursdagsfest og holdt dem som gisler. Han åpnet også ild mot landsbyboere , sier PV Ramashastry i politiet i Farrukhabad i Uttar Pradesh til Reuters.

Ifølge Reuters var minst 20 kvinner og barn til stede, mens Times of India skriver at 23 barn ble holdt som gisler. Et av dem, en seks måneder gammel baby, skal ha blitt sluppet fri midtveis i dramaet.

Politiet sier de forsøkte å forhandle med mannen i flere timer, men at de etter midnatt bestemte seg for å storme huset.

I skuddvekslingen ble to politimenn og en landsbyboer såret.

Mannens motiv er ukjent, men han skal blant annet ha kastet et brev med krav om at myndighetene skulle skaffe ham og familien et hus. Han skal også ha truet med en bombe, skriver BBC.

Gisseltakeren var allerede dømt til livstid for drap, men var ute på prøve. I hjemmet fant politiet også store mengder våpen og ammunisjon, skriver Times of India.

