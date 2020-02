SYK: På broen står den kreftsyke 26-åringe Hu Ping og venter mens moren trygler vaktene om å slippe henne inn i Jiujiang-provinsen der hun kan få cellegift. Foto: THOMAS PETER /Reuters

Mor tryglet om å få kreftsyk datter gjennom virus-blokkade

Midt ute på broen der en kontrollpost sørger for å isolere den corona-rammede provinsen Hubei, tryglet Lu vaktene om å la hennes kreftsyke datter Hu Ping (26) få slippe inn i Jiujiang.

For mindre enn 10 minutter siden

Reuters team møtte mor og datter på den 1,3 kilometer lange broen som krysser Yangtze-elven. 26 år gamle Hu Ping var pakket inn i beskyttende teppe, mens moren slepte på en bag.

Ifølge nyhetsbyrået har 26-åringen gjennomført en første runde med cellegiftbehandling etter å ha fått leukemi. Nå skal hun i gang med andre runde med behandling. Men sykehusene i hjemprovinsen Hubei er fulle etter virusutbruddet.

Mor og datter kommer fra en landsby i Hubei-provinsen, der Lu er bonde.

– Datteren min trenger å komme på sykehus i Jiujiang. Hun trenger behandling, men de vil ikke slippe oss igjennom, fortalte Lu til teamet fra Reuters.

I følge Wikipedia er det registrert coronasmittede i 27 land. Det er meldt om 14 569 smittede og 305 døde. Søndag moren er det første corona-dødsfallet utenfor Kina registrert. En mann(44) døde på Filippinene natt til søndag. Ifølge WHO skal mannen ha kommet fra den kinesiske Wuhan-provinsen.

FORTVILER: - Slippe henne inn, vær så snill, trygler moren Lu. Etter en time lykkes hun. Foto: THOMAS PETER /Reuters

Hu Ping (26) satt på brodekket innpakket i tepper, mens moren gråtende tryglet vaktene om å slippe henne gjennom.

– Vær så snill, la datteren min slippe gjennom. Dere trenger ikke la meg komme gjennom. Men la henne komme inn til sykehuset, sa hun til vaktene.

Les også: Dette vet legene om corona-viruset

Klikk for å aktivere kartet

Mens det personlige dramaet utspant seg på broen, ble en innspilt melding sendt på høyttalere gang på gang. Lu sin bønn om hjelp druknet nesten i meldingen om at ingen fra Hubei vil slippe inn i Jiujiang, skriver Reuters.

Det er bare den brede elven Yangtze, verdens tredje lengste, som skiller provinshovedstaden i Jiangxi fra Hubei, provinsen som omtales som episenteret for virusutbruddet.

Kinesiske myndigheter kjemper for å få kontroll på virusutbruddet som startet i Wuhan-provinsen. Der jobbes det blant annet intenst med å reise et provisorisk sykehus for å ta i mot corona-smittede.

Lu og Hu Ping er to av mange som har forsøkt å krysse broen og komme seg ut av Wuhan de siste dagene. Noen har sluppet igjennom fordi de kan vise fram tog- eller flybilletter med avreise fra Jiujiang kjøpt før 24 januar. De aller fleste er avvist og sendt tilbake.

– Alt jeg vil, er å redde livet hennes, tryglet moren.

TOK TEMPEN: Før Hu Ping og moren Lu fikk gå ombord i ambulansen, målte helsepersonell kroppstemperaturen til den kreftsyke 26-åringen. Nå får hun sin andre runde med cellegift i Jiujiang. Foto: THOMAS PETER / Reuters

Reuters reporterteam var vitner til morens kamp i en time. Politiet ringte og diskuterte. Etterhvert dukket det opp en ambulanse. Hu Ping fikk sjekket kroppstemperaturen før mor og datter ble kjørt inn til sykehuset på den andre siden av elven.

Klikk for å aktivere kartet

Verdens Helseorganisasjon erklærte torsdag coroniaviruset som en «internasjonal folkehelsekrise.» WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus roste samtidig kinesiske myndigheter for håndteringen av viruset og for å ha hindret viruset i å spre seg utenfor landet i stor grad. Erklæringen skal ikke tolkes som at WHO ikke har tillit til Kina. Kina setter en ny standard for utbrudd-respons, sa Ghebreyesus.

Slike erklæringer som WHO kom med er ifølge Reuters svært sjeldne. Det siste tiåret er det kun blitt erklært fem internasjonale folkehelsekriser, blant annet under Ebola-utbruddet og Zika-viruset. Dødsraten for de som har fått påvist Wuhan-viruset er foreløpig drøyt 2 prosent. Viruset rammer gamle, svekkede og syke mennesker hardest.

Publisert: 02.02.20 kl. 08:32

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser