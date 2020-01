KRITISK: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Fredrik Varfjell

Jonas Gahr Støre om Trumps fredsplan: – En diktert løsning til palestinerne

Ap-lederen kaller Donald Trumps nye fredsplan for et diktat - og ikke en avtale. SV mener Norge må ta avstand til den.

– Dette er ikke en avtale. Den er ikke inngått mellom de to partene, israelere og palestinere. Det er en amerikansk plan utviklet i nær dialog med Israel. Bare én av partene har hatt en hånd på rattet. Det bærer planen preg av, skriver Støre.

Tump selv omtaler planen som «århundrets avtale». Den innebærer blant annet en annerkjennelse av de israelske bosetningene på den okkuperte Vestbredden, og at palestinerne kan få en egen stat - hvis de oppfyller en rekke kriterier.

– Den innfrir de viktigste kravene fra Israel, som retten til å annektere okkupert land og beholde bosettingene som er oppført i strid med folkeretten. Det er en diktert løsning til palestinerne, som inviteres til å studere planen og lokkes med økonomisk støtte til jobber og næringsliv, sier Støre.

– Handler om andre maktkamper

Støre skriver at avtalen gjenspeiler maktforholdene, og mener at USA ikke har vært mekler mellom de to partene

– Planen er utarbeidet i nært samarbeid med Israel, ledsaget av en rekke amerikanske utspill som støtter Israels posisjoner. Palestinerne er ikke hørt. De tradisjonelle støttespillerne til Palestina i regionen er påfallende tause. Det handler om andre maktkamper nå, først og fremst i forhold til Iran.

Han «et skjevt maktforhold i utgangspunktet har blitt enda skjevere».

– En varig avtale må eies av begge parter, ikke bare av den ene. En avtale må ha legitimitet. Det har ikke denne planen. Det bør EU markere. Og det bør Norge være tydelige på i sine kommentarer.

SV hardt ut

SV-leder Audun Lysbakken skriver at Norge må ta skarp avstand fra det han kaller “Trumps okkupasjonsplan for Palestina”.

– Dette er ingen fredsplan, men en endelig konsolidering og anerkjennelse av en ulovlig okkupasjon. Israel blir belønnet for maktbruk, ulovlige bosettinger og mange års undergraving av fredsprosessen, skriver han.

– I virkeligheten vil denne planen ødelegge tostatsløsningen fullstendig. Alle forstår at fred bare kommer gjennom forhandlinger hvor palestinerne er med, ikke gjennom diktat fra Trump og Netanyahu.

Palestinske myndigheter har ikke vært involvert i arbeidet med planen Trump og Netanyahu la frem tirsdag.

Sp: Diktat

Senterpartiets utenrikspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete har heller ingen tro på Trumps Midtøsten-plan.

– En fredsavtale som ikke er framforhandlet, er ingen fredsavtale, men et diktat som ikke kommer til å føre til fred, sa hun tidligere til NTB.

– Det er ingen tvil om at annektering av de okkuperte områdene er i strid med folkeretten.

Søreide: Vil studere avtalen

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) skriver i en epost til VG at norge å vil studere hva Trumps Midtøsten-plan innebærer.

– Hovedlinjene i det langvarige norske engasjementet for å bidra til en løsning på den israelsk-palestinske konflikten ligger fast, og reflekterer en bred internasjonal konsensus og FN-resolusjoner. Det samme gjør posisjonene våre når det gjelder de sentrale spørsmålene i konflikten. Det er kun en forhandlet to-statsløsning mellom Israel og Palestina som kan skape varig fred mellom partene, skriver hun videre.

– Dersom en fredsprosess skal lykkes bør den få tilslutning fra og være godt forankret hos begge parter. I tillegg må en slik prosess legge til grunn at de utestående sluttstatusspørsmålene, herunder grenser, sikkerhet, Jerusalems status og flyktningspørsmålet, må løses gjennom forhandlinger mellom partene.

Hun skriver at det er er opp til begge partene å avgjøre om forslaget kan danne grunnlag for å gjenoppta forhandlinger.

