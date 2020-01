I SYRIA: Dette bildet er fra en video tatt at Oslo-kvinnen (29) rett etter at hun ble evakuert fra det siste området terrorhæren IS holdt i Syria i mars i fjor. Foto: FREE BURMA RANGERS

IS-kvinnens forsvarsstrategi: Hevder hun ble holdt igjen i Syria mot sin vilje

Etterforskningen av IS-kvinnen er inne i sin andre uke med avhør. PST ønsker svar om hennes tilknytning til terrorstaten. Selv sier kvinnen at hun ble holdt i Syria mot sin vilje.

IS-kvinnen (29) har samtykket i varetektsfengsling i fire uker, og denne uken ble hun flyttet fra opphold på Ullevål sykehus med politivakt til varetekt i ordinært fengsel.

– Min klient har kommet godt i gang med samarbeidet med PST og avhørsprosessen skrider frem, selv om avhørsrekken vil bli langvarig og omfattende, sier kvinnens advokat Nils Christian Nordhus til VG etter de innledende avhørene.

– Det er en lettelse for min klient at hun endelig kan forklare seg uforbeholdent og uten frykt. Slik situasjonen lenge har vært for min klient, vil hun oppleve deler av avhørene som spesielt tøffe og krevende. Basert på det hun hittil har rukket å forklare seg om, har jeg rådet henne til å svare nei på spørsmålet om straffskyld, fortsetter han.

Ekteskap med fremmedkrigere

Tema som kvinnen blir bedt om å forklare seg om, er hvordan hun endte med å dra til Syria i slutten av 2012, og hvilken tilknytning hun hadde til de to terrororganisasjonene som ble til Den islamske staten (IS), nemlig Jabhat al-Nusra og ISIL. Kjennelsen fra Oslo tingrett om varetektsfengsling la til grunn at «kvinnen var gift med fremmedkrigere» i områder i Syria styrt av disse gruppene.

Som VG tidligere har skrevet, mener PST at et bilde av norske IS-krigere i Syria knytter kvinnen til terrorsiktelsen, gjennom ekteskapet med den beryktede IS-krigeren Bastian Vasquez.

Kvinnen har forklart at hun dro til Tyrkia for å gifte seg med Vasquez, som hun så reiste over grensen til Syria samen med. Kvinnen har sagt til VG at hun ble holdt i Syria mot sin vilje. Advokat Nordhus bekrefter at denne forklaringen vil bli et tema.

– På det tidspunktet der hun etter hvert befant seg i Syria, så blir det et bevistema om hun da kom i en tvangssituasjon der hun ikke hadde noen andre handlingsalternativer enn å bli værende igjen i Syria, sier Nordhus.

– Både innreisen til og oppholdet i Syria er naturlig nok blitt berørt under avhørene, men av hensyn til etterforskningen ønsker ikke jeg nå å gå i detaljer rundt hennes forklaring, og jeg håper det er forståelse for dette, fortsetter han, og legger til:

– Kvinnens standpunkt om at oppholdet i IS-kontrollerte områder i Syria var ufrivillig, er uforandret.

VG har spurt PST om en påstand om å bli holdt i Syria mot sin vilje kan påvirke siktelsen om deltagelse i en terrororganisasjon:

– Dette er spørsmål som etterforskningen eventuelt vil gi svar på, så jeg ønsker ikke å gi kommentarer til dette nå, svarer kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til VG.

POSERING: Her er fremmedkrigerne Bastian Vasquez (t.h) og to andre Syria-farere fra Norge avbildet sammen med en ukjent mann et sted i Syria. Foto: POLITIET

Kontaktet UD i 2015

Kvinnen har i et stort intervju med VG selv hevdet at hun etter ankomst i Syria ikke hadde mulighet til å forlate landet, selv om hun prøvde flere ganger. Kvinnen har også uttalt at hun aldri sverget troskap til IS.

– Jeg dro først til Tyrkia og jeg visste ikke at jeg kom til å ende opp i Syria. Jeg har ikke vært en aktiv del av IS og har aldri vært en av støttespillerne deres. Helt siden jeg endte opp her i Syria, har jeg forsøkt å komme meg tilbake, og jeg har angret på at jeg dro ut fra Norge i det hele tatt, sa kvinnen til VG i slutten av september i fjor.

VG har omtalt e-poster sendt fra IS-kvinnens daværende advokat, Bjørn Nærum, til UD i 2015. Den norske ambassaden i Tyrkias hovedstad Ankara var på det tidspunktet engasjert i diskusjoner om hvordan kvinnen kunne få hjelp til å rømme fra Syria. Dette var på et tidspunkt der Vasquez hadde blitt drept, og kvinnen var blitt gift med en annen IS-kriger.

– Det som er spesielt med henne, er at hun i 2015 kontaktet en advokat i Norge og ba om bistand fra norsk utenrikstjeneste til å komme hjem til Norge. I flere år, og det kan man dokumentere, har hun vitterlig forsøkt å komme seg hjem, uten at hun lyktes med det, sier advokat Nordhus.

– Hun har erkjent at hun gjorde grove feilvurderinger da hun forlot Norge og reiste inn i Syria på et tidspunkt i 2012. Det som er det kompliserende er at på det tidspunktet så var det ikke straffbart etter loven å delta i en terrororganisasjon, fortsetter han.

Kjent gjennom Islam Net

Kvinnen ble først kjent med Vasquez etter å ha vært aktiv i den omstridte organisasjonen Islam Net på Høgskolen i Oslo, der hun studerte. Slik kom hun i kontakt med det mer ytterliggående islamistmiljøet Profetens Ummah, der Vasquez var en frontfigur.

I Islam Net ble kvinnen kjent med tre andre kvinner som fortsatt er i Syria: Aisha Shezadi (28) og de to kvinnene omtalt i boken «To søstre». Alle tre dro til Syria i årene etter IS-kvinnen som nå er hentet hjem. Shezadi var i en periode også gift med Vasquez, som hans kone nummer to.

BAKGRUNN: IS-kvinnens ferd fra Oslo til Syria

FAKTA: IS-KVINNEN SOM BLE HENTET TIL NORGE 14. januar kunne VG fortelle at UD jobbet med en hemmelig hjemhenting av en 29 år gammel IS-kvinne med norsk statsborgerskap.

Kvinnen ble hentet til Norge av hensyn til hennes syke sønn (5), som det antas at har en alvorlig diagnose. Hun har også en tre år gammel datter.

Frp tok dissens da hjemhentingen ble bestemt oktober i fjor. Men etter at kvinnen og barn ankom Norge, besluttet partiet å gå ut av regjering.

Et tema for PSTs etterforskning er å bringe på det rene hva slags kommunikasjon IS-kvinnen har hatt med andre kvinner i det norske islamistmiljøet, både før og etter at hun selv dro til Syria. Det har PST-sjef Hans Sverre Sjøvold bekreftet under en pressekonferanse om saken.

PST har tidligere uttalt at kommunikasjon fra norske IS-kvinner i Syria er å anse som forsøk på rekruttering til terror, men vil ikke svare på VGs spørsmål om siktelsen mot denne kvinnen kan bli utvidet til å omfatte rekruttering.

– Jeg kan ikke kommentere anklager som PST ikke har satt frem, selv om jeg som forsvarer aldri kan utelukke en utvidelse av siktelsen, svarer Nordhus på spørsmål om hans klient kan knyttes til rekruttering til terror.

PS: Strafferammen for deltagelse i en terrororganisasjon er seks års fengsel, mens en eventuell domfellelse for rekruttering innebærer en dobling av strafferammen.

Publisert: 31.01.20 kl. 09:35

