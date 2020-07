PARTNERE: Ghislaine Maxwell er tiltalt for å ha hatt en sentral rolle i å rekruttere unge ofre til Jeffrey Epstein. Foto: Patrick McMullan / Patrick McMullan

Nekter Epsteins ekskjæreste kausjon - må bli i varetekt

Jeffrey Epsteins tidligere assistent og ekskjæreste Ghislaine Maxwell (58) ble nektet kausjon da hun møtte i retten tirsdag kveld via videolink.

Ghislaine Maxwell nekter straffskyld for alle punktene i tiltalen reist mot henne av påtalemyndigheten i New York, melder Reuters.

Det kom frem under tirsdagens rettsmøte i New York, der Maxwell også begjærte seg løslatt fra varetekt.

Det ble ikke tatt til følge, og dommeren krever at hun må forbli i varetekt. Det at Maxwell har statsborgerskap fra tre land var blant argumentene dommer Alison Nathan la vekt på da hun nektet Maxwell kausjon.

Ifølge AP må hun forbli i varetekt frem til saken skal gå for retten i juli 2021.

Hun er tiltalt for å ha hatt en sentral rolle i å rekruttere unge ofre til Jeffrey Epstein som døde i varetekt i 2019.

Maxwell ble arrestert av FBI under en dramatisk pågripelse den 2. juli i år. Under arrestasjonen i sitt eget hjem i New Hampshire, skal hun ha prøvd å rømme.

Om hun blir dømt, kan hun vente en straff på opp mot 35 år.

Under tirsdagens rettsmøte leste aktor Alison Moe uttalelser fra Maxwell og Epsteins angivelige ofre.

– Uten Ghislaine ville Jeffrey aldri ha kunnet gjort det han gjorde. Hun ville ha gjort hva som helst for å glede Epstein. Hennes eneste mål er å beskytte seg selv, skrev en av kvinnene.

Videre hevder det angivelige offeret at Maxwell ringte henne midt på natten og truet henne og hennes to år gamle barn da et tidligere søksmål gikk for retten, skriver NBC New York.

les også Påtalemyndigheten: Slik rekrutterte Maxwell mindreårige ofre for Epstein

Maxwell er tiltalt for seks ulike punkter:

Medvirkning til rekruttering av mindreårige til å reise og delta i ulovlige seksuell aktivitet,

medvirkning til å transportere mindreårige for å delta i ulovlige seksuell aktivitet,

rekruttering av en mindreårig til å delta i ulovlig seksuell aktivitet,

transportering av en mindreårig for å delta i ulovlig seksuell aktivitet,

to tilfeller av falsk forklaring,

for å ha hatt en rolle i å «seksuell utnyttelse og misbruk av flere mindreårige jenter av Epstein».

Amerikanske myndigheter mener også Maxwell avga falsk forklaring om flere punkter. Selv bedyrer Maxwell sin uskyld og har erklært seg ikke skyldig og aviser anklagene om å ha hjulpet til seksuelle overgrep.

Straffesaken mot Maxwell vil gå for retten 12. juli 2021 og vil ta opp mot tre uker å gjennomføre, ifølge Reuters.

USKYLDIG: Ghislaine Maxwell erkjenner ikke straffskyld for punktene i tiltalen utarbeidet av påtalemyndighetene i New York. Foto: UNTV / REUTERS

Frykter hun skal flykte

Ifølge The Guardian skal politiet mene at det er en ekstrem fare for at Maxwell rømmer om hun løslates.

I et brev til retten skriver de at Maxwell forsøkte å komme unna FBI-agentene da hun ble pågrepet hjemme i New Hampshire 2. juli, og at hun skal ha hyret sikkerhetsvakter med en fortid i det britiske militæret.

De mener at Maxwell, som har statsborgerskap i USA, Storbritannia og Frankrike bør forbli i varetekt frem til rettsaken, skriver NBC New York. Påtalemyndighetene mener videre at hun har penger, mulighet og incentiv til å rømme.

Advokatene hennes er derimot uenig og har bedt om løslatelse mot kausjon med elektronisk overvåking. Det tok ikke retten til følge, og nektet Maxwell kausjon.

Publisert: 14.07.20 kl. 21:16

