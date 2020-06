TØMTE LAGRENE: USA har kjøpt all produksjon av coronamedisinen Remdesivir for juli, i tillegg til 90 prosent av produksjonen i august og september. Foto: MANDEL NGAN / AFP

USA tømmer lagrene for coronamedisin

Flere stater i USA har mistet kontroll på smittesituasjonen. Nå kjøper myndighetene all produksjonen av coronamedsin tre måneder frem i tid.

Oppdatert nå nettopp

USA har mer eller mindre kjøpt opp produksjonen coronamedisinen Remdesivir, melder The Guardian. Hele juli-produksjonen er kjøpt av USA, i tillegg til 90 prosent av august- og septemberproduksjonen.

Resten av verden, blant annet EU, må dermed vente minst tre måneder før de får tilgang på Remdesivir, som er en av to medisiner med dokumentert effekt mot covid-19.

De 140.000 dosene som allerede er produsert, er allerede brukt, ifølge The Guardian.

– President Trump har gjort en fantastisk deal for å sikre at amerikanere har tilgang på den først godkjente medisinen for Covid-19, sier USAs helseminister Alex Azar i en uttalelse, ifølge The Guardian.

– Vi vil forsikre at alle amerikanske pasienter som trenger Remdesivir kan få det, så langt det lar seg gjøre. Trump-administrasjonen gjør alt vi kan for lære mer om livreddende medisin mot covid-19 og sikre tilgang til disse mulighetene for det amerikanske folket, fortsatte han.

Coronamedisinen Remdesivir. Foto: Amr Abdallah Dalsh / X90179

Remdesivir er ikke en vaksine, men en behandling for coronapasienter på sykehus utviklet av det amerikanske legemiddelselskapet Gilead. Behandlingen skal redusere antall liggedøgn på sykehus med fire døgn, som selskapet skriver at vil hjelpe et overbelastet helsevesen.

Ingen andre kan produsere

Tidligere tirsdag varslet smittevernekspert og medlem i Det hvite hus’ innsatsgruppe mot coronaviruset Anthony Fauci at landet ikke har kontroll på smitten under en høring i sentatet.

– Tallene snakker for seg selv, noen steder går det i riktig retning, men jeg er svært bekymret for utviklingen. Særlig i de fire statene som nå står for 50 prosent av nye tilfeller, sier Fauci.

– Vi har ikke kontroll akkurat nå, om man ser på tallene, sa han.

USAs ledende ekspert på infeksjonssykdommer, Anthony Fauci. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

USA har den siste uken sett over 40.000 smittetilfeller på en enkelt dag. Fauci mener tallene kan komme til å bli enda mer urovekkende.

– Jeg vil ikke bli overrasket om vi når 100.000 tilfeller om dagen om vi ikke snur dette. Så jeg er veldig bekymret, sa Fauci.

Mandag offentliggjorde Gilead prisen på medisinen per pasient.

For offentlig helsevesen i i-land vil prisen for en person havne på 2340 dollar, som tilsvarer i underkant av 23.000 kroner. Private forsikringsselskaper må ut med 3120 dollar, altså i overkant av 30.000 kroner.

The Guardian skriver at Remdesivir ble utviklet mot Ebola, men hadde ikke ønsket effekt. Gilead er i en prosess for å ta patent på medisinen, som vil hindre andre selskaper i å produsere den.

Publisert: 30.06.20 kl. 23:02 Oppdatert: 30.06.20 kl. 23:16

Les også

Mer om Coronaviruset Gilead USA

Fra andre aviser